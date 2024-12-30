Banka hisseleri 14 yılın zirvesine hazırlanıyor

30 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:08

Euro Bölgesi banka hisseleri, 14 yılın zirvesine koşuyor. Yüksek faiz oranları ve yapısal korumalar sayesinde bankalar, 2024'te rekor kârlılık elde etti!

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Euro Bölgesi'nde banka​ hisseleri, son 14 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmak üzere. Kredi verenlerin faiz oranlarındaki dalgalanmalara karşı direncini artırması ve hissedarlara sağlanan yüksek getiri vaatleri, 2024'ü Avrupa​ bankaları için kârlı bir yıl haline getirdi.

Euro Stoxx Banks endeksi, yıl boyunca yüzde 20’den fazla artış göstererek 2010’dan bu yana ilk kez 142 puanın üzerinde kapanmaya hazırlanıyor. Bu yükseliş, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettiği güçlü kazançların bir sonucu.

KARLAR FAİZ DÜŞÜŞÜNE DİRENÇLİ KALDI

Avrupa bankaları, yüksek faiz oranlarının sağladığı avantajı etkili bir şekilde kullandı. Ancak bu yıl merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesine rağmen, bankaların net faiz marjlarındaki daralmaya dair endişeler hisse fiyatlarını ciddi şekilde etkilemedi.

Finans analisti Andrew Stimpson, Avrupa bankalarının faiz oranlarındaki düşüşe karşı güçlü bir yapısal koruma geliştirdiğini belirtti. Stimpson, "Bankalar, kârlılıklarını büyük ölçüde koruyarak bu yıl da başarılı bir performans sergiledi" dedi.

EN ÇOK KAZANAN UNİCREDİT OLDU

Yılın en çok kazananı, yüzde 50’den fazla değer artışıyla İtalyan UniCredit oldu. Onu yüzde 40’ın üzerindeki artışıyla Intesa Sanpaolo takip etti. Alman Deutsche Bank ise yüzde 30’dan fazla değer kazandı. Öte yandan, Fransız BNP Paribas yüzde 8’lik bir kayıpla en kötü performans gösteren bankalar arasında yer aldı.

BANKALAR İÇİN REKOR YIL

2024 yılı, yavaşlayan kredi büyümesine ve durgun yatırım faaliyetlerine rağmen Avrupa bankaları için güçlü bir yıl oldu. Yüksek faiz oranları​ ve yapısal korumaların etkisiyle bankalar, öz sermaye getirilerini ortalama yüzde 13’e kadar yükseltti.