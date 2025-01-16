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Banka kartlarında yeni dönem resmen başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli maaşı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:49

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle birlikte, kamu ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Emekli maaşlarından sosyal yardımlara kadar tüm ödemeler, artık yerli ödeme sistemi TROY üzerinden gerçekleştirilecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği tüm ödemelerde yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmediği sürece TROY altyapısına geçiş yapılacak.

Banka kartlarında yeni dönem resmen başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli maaşı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar - 1. Resim

EKONOMİK GÜVENLİK ÖN PLANDA

Genelgede, bu düzenlemenin gerekçesi olarak Türkiye’nin ekonomik güvenliğinin artırılması gösterildi. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması sayesinde, ekonomik kaynakların yurt içinde kalmasının sağlanacağı ve dışa bağımlılığın azaltılacağı vurgulandı. Bu adım, hem kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınmasını hem de yerli teknolojilerin desteklenmesini hedefliyor.

Banka kartlarında yeni dönem resmen başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli maaşı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar - 2. Resim

HANGİ ÖDEMELER TROY ÜZERİNDEN YAPILACAK?

TROY altyapısının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, Resmi Gazete’de kamu ödemelerinin kapsamı da açıklandı. TROY üzerinden yapılacak ödemeler şu şekilde sıralandı:  

  • Emekli maaş ödemeleri
  • Kredi ve burs ödemeleri
  • Sosyal yardımlar
  • Esnaf destek ödemeleri 

Banka kartlarında yeni dönem resmen başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli maaşı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar - 3. Resim

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bugünden itibaren geçerli olan bu düzenlemeyle kamu bankalarının yaptığı tüm protokoller, yeni kurallar doğrultusunda yenilenecek. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıyı kullanmaya başlayacak.

TROY TANIMLI KARTLAR SUNULACAK

Kamu kuruluşlarının ödemelerinde kullanılmak üzere sunulan banka kartları, artık yerli ödeme sistemiyle entegre şekilde üretilecek. Kamu bankaları, yeni müşterilerine veya kart yenileme talebinde bulunan mevcut müşterilerine otomatik olarak TROY tanımlı kartlar sunacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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