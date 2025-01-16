Banka kartlarında yeni dönem resmen başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Emekli maaşı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlar
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle birlikte, kamu ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Emekli maaşlarından sosyal yardımlara kadar tüm ödemeler, artık yerli ödeme sistemi TROY üzerinden gerçekleştirilecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği tüm ödemelerde yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmediği sürece TROY altyapısına geçiş yapılacak.
EKONOMİK GÜVENLİK ÖN PLANDA
Genelgede, bu düzenlemenin gerekçesi olarak Türkiye’nin ekonomik güvenliğinin artırılması gösterildi. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması sayesinde, ekonomik kaynakların yurt içinde kalmasının sağlanacağı ve dışa bağımlılığın azaltılacağı vurgulandı. Bu adım, hem kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınmasını hem de yerli teknolojilerin desteklenmesini hedefliyor.
HANGİ ÖDEMELER TROY ÜZERİNDEN YAPILACAK?
TROY altyapısının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, Resmi Gazete’de kamu ödemelerinin kapsamı da açıklandı. TROY üzerinden yapılacak ödemeler şu şekilde sıralandı:
- Emekli maaş ödemeleri
- Kredi ve burs ödemeleri
- Sosyal yardımlar
- Esnaf destek ödemeleri
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Bugünden itibaren geçerli olan bu düzenlemeyle kamu bankalarının yaptığı tüm protokoller, yeni kurallar doğrultusunda yenilenecek. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıyı kullanmaya başlayacak.
TROY TANIMLI KARTLAR SUNULACAK
Kamu kuruluşlarının ödemelerinde kullanılmak üzere sunulan banka kartları, artık yerli ödeme sistemiyle entegre şekilde üretilecek. Kamu bankaları, yeni müşterilerine veya kart yenileme talebinde bulunan mevcut müşterilerine otomatik olarak TROY tanımlı kartlar sunacak.