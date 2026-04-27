Banka kredisi olmadan ev alma imkanı... Tüm memurlar yararlanabilecek! İşte detaylar

'ARSADAN GİRSENİZ BİLE UCUZ ALAMIYORSUNUZ'

Konuyu detaylandıran HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Memur kesiminin devletten alınan maaşlarının bir haddi var. Sözleşmeli olarak çalışmıyorsanız bununla ilgili çok büyük kazanç elde edemezsiniz. Sözleşmeli de olsanız yine bunu salt maaşınızla yapamıyorsunuz. Örneğin emekliliği gelmiş ama emekli olamayan meslektaşlarım var. Türkiye'de hekimlerin ortalama ömrü 60 yaş civarında. Hekimler topluma göre bilimsel olarak daha erken ölüyor. Birçok meslektaşımızın evi yok, ikinci el arabası var, o da 10-15 yaşında. İnsanlar maaşlarıyla ev ve araç sahibi olamıyor. Bir ev almak istediğinizde, inşaatı bitmiş şekilde aldığınızda neredeyse maliyetinin iki katına alıyorsunuz. Arsadan girseniz bile ucuza alamıyorsunuz" dedi.