Bankacılardan 2025 asgari ücret zam teklifi! "Bu oran olmazsa anlaşmak mümkün değil"

02 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:17

Yeni yıl asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretliler ve milyonlarca çalışan 2025 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını sorguluyor. Bu zamana kadar enflasyona paralel bir şekilde zamlanan asgari ücretin bu yıl da enflasyon beklentileri dahilinde şekillenmesi öngörüldü. İktisatçılar, ekonomistler, işçiler ve işverenlerin ardından bankacılardan da asgari ücret 2025 zammı için öneri geldi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan asgari ücret zam oranı için rakam verdi.

Yeni yıl 2025 için asgari ücret zammında milyonların bekleyişi devam ediyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla yeni asgari ücret tartışmaları hızlandı. Yüzde 25’ten yüzde 45’e kadar uzanan asgari ücret zam önerileri gelmeye devam ediyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da ocak 2025 itibarıyla uygulanacak asgari ücrete yönelik rakam verdi.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜNDEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari ücretli 2024'ü tek zamla geçirdi. Temmuz ayında zamlanmayan asgari ücret için beklentiler yükseldi. Yıl sonu enflasyon hedefi OVP'de yüzde 41,5 olarak ortaya koyulurken, asgari ücrete yüzde 25 civarı zam bekleniyor. İktisatçılar ise bu rakama itiraz etti. Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon arasında hangi oranın baz alınacağı merak ediliyor.

Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak asgari ücrete yönelik tartışmalara İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da katıldı. Aran, tüm tarafların haklı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı;

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 ZAM ÖNERİSİ

"Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor. Asgari ücrete yüzde 40 yapılması halinde sanayicinin de rahatlatılması gerek. Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım. Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil."

Asgari ücret Ocak 2024’te net 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.