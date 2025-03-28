Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bankacılık sektöründe büyük satış! Dev Banka 14 yıl sonra el değiştirdi: BDDK onayladı

Odeabank’ın çoğunluk hissesi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) tarafından satın alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bankacılık sektöründe büyük satış! Dev Banka 14 yıl sonra el değiştirdi: BDDK onayladı
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:49

Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Bu kapsamda, Abu Dabi merkezli ADQ, Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini devralarak bankanın yeni sahibi oldu. Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Bank Audi ve diğer hissedarların Odeabank’taki payları sıfırlandı.

DEV BANKA 14 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Türk bankacılık sektörüne 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) alınan sıfırdan kurulma lisansıyla giriş yapan Odeabank, 14 yılın ardından el değiştirdi.

Gerçekleşen anlaşma kapsamında, Odeabank'ın çoğunluk hissedarı olan Bank Audi, sahip olduğu yüzde 76,419'luk payı satma kararı aldı. Bununla birlikte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3,426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki hisselerini de elden çıkardı.

ONAY SÜRECİ MART AYINDA SONUÇLANDI

Satış süreci, 12 Mart 2025’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayıyla kritik bir eşiği geçti. Ardından, 20 Mart 2025’te Rekabet Kurumu’nun da onay vermesiyle işlem kamuoyuna duyuruldu. Tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, Odeabank 26 Mart 2025 itibarıyla resmi olarak ADQ bünyesine katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk-İş açıkladı! Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı
Dev şirketten bayram müjdesi! Tüm çalışanlarına 15 bin TL ikramiye

Sıkça Sorulan Sorular

Odeabank kime aittir?
Abu Dabi merkezli ADQ, Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini devralarak bankanın yeni sahibi oldu.
ETİKETLER
#bddk
#satış
#türk bankacılık sektörü
#rekabet kurumu
#rekabete kurumu
#rekabeti kurumu
#abu dabi
#Bankacılık Kanunu
#Dijital Bankacılık
#Bankacılık Sistemi
#Türkiye Bankaları
#Odeabank
#ADQ
#Odeabank
#Adq
#Bank Audi
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu(bddk)
#Hissedar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.