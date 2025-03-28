Bankacılık sektöründe büyük satış! Dev Banka 14 yıl sonra el değiştirdi: BDDK onayladı

Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Bu kapsamda, Abu Dabi merkezli ADQ, Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini devralarak bankanın yeni sahibi oldu. Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Bank Audi ve diğer hissedarların Odeabank’taki payları sıfırlandı.

DEV BANKA 14 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Türk bankacılık sektörüne 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) alınan sıfırdan kurulma lisansıyla giriş yapan Odeabank, 14 yılın ardından el değiştirdi.



Gerçekleşen anlaşma kapsamında, Odeabank'ın çoğunluk hissedarı olan Bank Audi, sahip olduğu yüzde 76,419'luk payı satma kararı aldı. Bununla birlikte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3,426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki hisselerini de elden çıkardı.

ONAY SÜRECİ MART AYINDA SONUÇLANDI

Satış süreci, 12 Mart 2025’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayıyla kritik bir eşiği geçti. Ardından, 20 Mart 2025’te Rekabet Kurumu’nun da onay vermesiyle işlem kamuoyuna duyuruldu. Tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, Odeabank 26 Mart 2025 itibarıyla resmi olarak ADQ bünyesine katıldı.