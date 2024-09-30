Bankacılık sektörünün ilk 8 aydaki net karı belli oldu

30 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:21

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörü net karını açıkladı. Buna göre, sektörün net kârı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sektörün yılın ilk sekiz ayında net karını geldiği noktayı açıkladı. Sektör geçen yılın aynı dönemine yüzde 9,2 artış kaydederken sektörün toplam aktifleri ağustosta 29,7 trilyon TL oldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Bankacılık sektörü 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde 350,6 milyar TL net kara ulaştı. Bu rakam 2024​ yılının ilk sekiz ayında 382,8 milyar TL'ye yükseldi. Ağustos ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,69 şeklinde hesaplandı. Bu oran 2023 yılının aynı döneminde yüzde 1,61 seviyesindeydi.

TOPLAM AKTİFLER BELLİ OLDU

Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu bu yılın ağustos ayında yüzde 13 olurken bu rakam geçen yıl yüzde 15 seviyesindeydi. Sektörün toplam aktifleri ağustosta 29,7 trilyon TL olurken 2023 yılının aynı döneminde 20,3 trilyon TL'lik toplam aktife ulaşıldı. Geçen yılın ağustos ayında 10,4 trilyon TL olan toplam krediler bu yılın aynı döneminde 14,6 trilyon TL olarak gerçekleşti.