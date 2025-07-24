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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 194 milyar 754 milyon 416 bin lira artarak 24 trilyon 422 milyar 167 milyon 466 bin liraya çıktı.

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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Temmuz ile biten haftada 194 milyar 754 milyon 416 bin lira artarak 24 trilyon 227 milyar 413 milyon 50 bin liradan 24 trilyon 422 milyar 167 milyon 466 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi yüzde 0,7 yükselişle 13 trilyon 555 milyar 139 milyon 903 bin lira, (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 artışla 7 trilyon 788 milyar 773 milyon 458 bin lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 232 milyar 850 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 44 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 18 Temmuz itibarıyla 1 milyar 991 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 4 trilyon 626 milyar 292 milyon 259 bin lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SON DURUM

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 588 milyar 296 milyon 921 bin lirası konut, 57 milyar 50 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 740 milyar 678 milyon 113 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 240 milyar 317 milyon 175 bin lirası da bireysel kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Temmuz ile biten haftada 63 milyar 828 milyon 147 bin lira artarak 19 trilyon 182 milyar 364 milyon 928 bin liraya yükseldi.

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#kredi
#tcmb
#bankacılık sektörü
#mevduat
#yabancı para
#Tl Likiditesi
#Ekonomi
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