Bankacılık sektörünün net karı açıklandı

30 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:08

Kasım sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net karı 583 milyar 121 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

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BDDK​'nin Kasım 2024​ dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu geldi. Bankacılık sektörünün net karı kasımda 583,1 milyar lira oldu. BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN 583,1 MİLYAR TL NET KAR​ BDDK'nın Pazartesi günü yayınladığı rapora göre, kasım 2024'teki bankacılık sektöründeki net karın 583,1 milyar TL oldu. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler kasım ayı itibarıyla; 15 trilyon 459 milyar 28 milyon lira,

Menkul değerler toplamı da 5 trilyon 85 milyar 840 milyon lira oldu.

Mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 22,4 artarak 18 trilyon 174 milyar 650 milyon liraya çıktı.

Öz kaynak toplamı yüzde 27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon liraya ulaştı. Kasım sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 583 milyar 121 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 olarak kayıtlara geçti. İlgili Haberler Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor