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Bankacılık sektörünün net karı açıklandı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:08

Kasım sonu itibarıyla bankacılık sektörünün net karı 583 milyar 121 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

BDDK​'nin Kasım 2024​ dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu geldi. Bankacılık sektörünün net karı kasımda 583,1 milyar lira oldu.

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BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN 583,1 MİLYAR TL NET KAR

BDDK'nın Pazartesi günü yayınladığı rapora göre, kasım 2024'teki bankacılık sektöründeki net karın 583,1 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün net karı açıklandı - 2. Resim

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler kasım ayı itibarıyla;

  • 15 trilyon 459 milyar 28 milyon lira,
  • Menkul değerler toplamı da 5 trilyon 85 milyar 840 milyon lira oldu. 
  • Mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 22,4 artarak 18 trilyon 174 milyar 650 milyon liraya çıktı.
  • Öz kaynak toplamı yüzde 27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün net karı açıklandı - 3. Resim

Kasım sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 583 milyar 121 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık sektörünün net karı açıklandı - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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