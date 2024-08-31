Bankada parası olanlar dikkat! Merkez Bankası düğmeye bastı: İşte bankaların TL mevduat faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL mevduat faizleri için yeni bir adım attı. Yatırımcıyı TL mevduatta yönlendirmek isteyen Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek gerçek kişi TL mevduat payı %45 ile %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefini 0,8 puana yükseltti. Bu hamlenin ardından TL mevduat faiz oranları yatırımcı tarafından takip edilmeye başlandı. İşte bankaların faiz oranları....
TL mevduat faiz oranları Merkez Bankası'nın attığı yeni adımla yeniden güncellendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL'nin değerlenmesini sağlamak adına TL mevduat payı %45 ile %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefini yükseltti.
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından yayımlanan metinde TL mevduatın destekleneceği ifade edildi. TL mevduat faiz oranları için yatırımcılar bankaları araştırmaya başladı. İşte güncel TL mevduat faiz oranları...
MERKEZ'DEN KRİTİK HAMLE
Merkez Bankası Türk Lirası'nı desteklemek adına Gerçek kişi TL mevduat payı %45 ile %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana çıkardı.
Ayrıca, gerçek kişi TL mevduat payı %60’ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırıldı. Bununla beraber yüzde 60'ın üzerinde kalması koşulu getirildi.
Merkez Bankası attığı adımlar KKM'deki erimenin hızlanmasını amaçlarken aynı zamanda yatırımcının dövize yönelmesinin önüne geçmek istiyor.
Böylelikle TL mevduat birikimleri artacak. TL mevduat faiz oranlarının da bu kapsamda yükselmesi bekleniyor. 32 gün vadede en yüksek faiz yüzde 52-53 seviyesinde.
GÜNCEL TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazan: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 590 bin 409 TL
HalkBank (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 17 bin 49 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 49 TL
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı, Standart Vadeli)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 19 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 24 TL
YapıKredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 18 bin 398 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 398 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 19 bin 005 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 005 TL
ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 20 bin 218 TL
Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL
NKolay (N Kolay Bono, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL
enpara.com (Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 17 bin 185 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 185 TL
TEB (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387
ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 18 bin 560 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 560
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 19 bin 744 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 744