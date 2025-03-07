Bankada parası olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası hesaplar sil baştan! En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e düşürdü. Bu adım sonrası, bankalarda birikimi bulunan vatandaşlar, mevduat faiz oranlarındaki değişiklikleri araştırmaya başladı.
Merkez Bankası, faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamada, enflasyon ve parasal aktarım mekanizmasının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmelerin yaşanması durumunda, parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati tedbirlerle destekleneceği belirtildi. Ayrıca, likidite koşullarının yakından izleneceği ve sterilizasyon araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.
Merkez Bankası'nın güncellediği verilere göre, bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları da şu şekilde değişti:
1 aya kadar vadede: %49,92
3 aya kadar vadede: %51,74
6 aya kadar vadede: %41,89
1 yıla kadar vadede: %44,83
1 yıl ve daha uzun vadede: %34,04
Bu değişiklik, özellikle kısa vadeli yatırımlar için yüksek faiz oranlarının cazip hale gelmesine, vatandaşların kısa vadeli mevduatlara yönelmesine yol açabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, özel ve kamu bankaları da mevduat faiz oranlarını güncelleyerek, piyasalara yansıyan gelişmelerle uyumlu bir adım attılar.
İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 1.033.161,64 TL
Net Kazanç: 33.161,64 TL
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 1.033.161,64 TL
Net Kazanç: 33.161,64 TL
Faiz Oranı: %43,25
Vade Sonu Tutar: 1.032.230,14 TL
Net Kazanç: 32.230,14 TL
Faiz Oranı: %43
Vade Sonu Tutar: 1.032.043,84 TL
Net Kazanç: 32.043,84 TL
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 1.033.161,64 TL
Net Kazanç: 33.161,64 TL
Faiz Oranı: %43,5
Vade Sonu Tutar: 1.032.416,44 TL
Net Kazanç: 32.416,44 TL
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.029.435,62 TL
Net Kazanç: 29.435,62 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL
Net Kazan: 35.024,66 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL
Net Kazanç: 35.024,66 TL
Faiz Oranı: %36
Vade Sonu Tutar: 1.026.827,4 TL
Net Kazanç: 26.827,4 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL
Net Kazanç: 35.024,66 TL
Faiz Oranı: %39
Vade Sonu Tutar: 1.029.063,01 TL
Net Kazanç: 29.063,01 TL
Faiz Oranı: %20
Vade Sonu Tutar: 1.014.904,11 TL
Net Kazanç: 14.904,11 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL
Net Kazanç: 35.024,66 TL