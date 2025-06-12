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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor: Gözler Merkez Bankası'nda

Enflasyonun yavaşlaması ve Merkez Bankası'nın politika adımlarına yönelik beklentiler, bankaları mevduat faizlerinde frene bastırdı. Peki, faizlerdeki bu geri çekilmenin perde arkasında neler var? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 15:56

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisi, yüzde 1,53 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu sürpriz veri, Merkez Bankası’nın olası bir faiz indirimi sinyali olarak yorumlandı. Aynı zamanda Merkez Bankası’nın yeniden repo ihalesine başlaması da piyasada faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor: Gözler Merkez Bankası'nda

BANKALAR FAİZ POLİTİKASINDA REVİZYONA GİTTİ

Bu gelişmelerin ardından bazı bankalar, mevduat faiz oranlarında kademeli olarak düşüşe geçti. Faizlerdeki bu gevşeme, yalnızca olası bir politika değişikliğine hazırlık olarak değil, aynı zamanda bankaların likidite pozisyonlarını yönetme stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor: Gözler Merkez Bankası'nda

19 HAZİRAN'DAKİ KARAR KRİTİK ÖNEME SAHİP

Piyasalar, Merkez Bankası’nın 19 Haziran’da açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Bu tarihe kadar mevduat faiz oranlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü bir eğilimin sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın olası bir faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faizlerinde keskin bir düşüşe gitmeyeceği görüşünde. Nedeni ise, hâlihazırda yüksek seyreden kaynak maliyetleri ve bankaların finansman ihtiyaçları.

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor: Gözler Merkez Bankası'nda

PİYASALARDA NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Ekonomistler, faiz oranlarındaki daha belirgin gevşemenin ancak enflasyonist baskıların azalması ve ekonomik göstergelerin dengelenmesiyle mümkün olabileceğini belirtiyor. Şimdilik piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim; yatırımcılar ve tasarruf sahipleri ise faizlerin seyrini yakından izliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mevduat faizi nedir kısaca?
Mevduat faizi, bankaların hesap sahibi kişilerden topladıkları paraları ödeyecekleri faiz çeşididir. Arz talep dengesi ile piyasa faiz oranları mevduat faizini etkiler. Ek likidite ihtiyacı olan bankalar diğer bankalara göre daha yüksek mevduat faizi belirleyerek daha çok para almayı hedefleyebilir.
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