Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi oranları değişti

07 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:18

Ne altın, ne dolar! Mayıs ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Ne altın, ne dolar! Mayıs ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Son dönemde getirisiyle tercih sebebi olan Türk Lirası mevduat faizinde gerilime devam etti.

TL MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 61'E DÜŞTÜ

24 Mayıs haftasında yüzde 61,8'e gerileyen 1-3 aylık mevduat faizinde sınırlı da olsa düşüş gözlendi. 2 haftada yaklaşık 7 puan gerileyen TL mevduat faizi, geçen haftaki düşüşle yüzde 61'e kadar indi.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞTÜ

1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü.

Merkez Bankası'nın son verileriyle birlikte bankaların mevduat faizi oranları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar hangi bankanın ne kadar kazandırdığını araştırmaya başladı.

İşte güncel verilere göre bankaların faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

TÜRKİYE İŞ BANKASI (VADELİ TL HESABI)

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 34.775,96 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.775,96 TL

GARANTİ BBVA (E-VADELİ HESAP)

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL

ING (STANDART VADELİ HESAP)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.863,39 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL

YAPI KREDİ (DÖNÜŞÜM HESABI TL)

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL

FİBABANKA (KİRAZ HESAP)

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 41.245,9 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.245,9 TL

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