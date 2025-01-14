Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

14 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:48

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi, mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. 2024'ün son toplantısında alınan 250 baz puanlık indirim kararı, bankalardaki mevduat faizlerini 3 puan geriye çekti. Bu durum, vatandaşların bankalardaki birikimlerinin getirilerini doğrudan etkiledi. Yatırımcılar, 10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısına odaklanırken, mevcut fırsatları değerlendirme telaşına girdi. Peki, 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası​'nın politika faiz oranlarında yaptığı son indirimlerin ardından bankaların TL mevduat faiz oranlarında da hareketlilik devam ediyor. Yatırım​ yapmak isteyen vatandaşlar​ en yüksek getiriyi sağlayacak bankayı bulmak için oranları yakından takip ediyor. 14 Ocak 2025 haftasında birçok banka, yüzde 50 ve üzeri faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde bankalar, müşterilerini çekmek için daha cazip oranlar sunmaya çalışıyor.

İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:

AKBANK

Faiz Oranı: % 46,5

Vade Sonu Tutar: 1.036.690,41 TL

Net Kazanç: 36.690,41 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.036.295,89 TL

Net Kazanç: 36.295,89 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 1.035.901,37 TL

Net Kazanç: 35.901,37 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %46,5

Vade Sonu Tutar: 1.036.690,41 TL

Net Kazanç: 36.690,41 TL

TEB

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL

Net Kazanç: 40.241,1 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.037.084,93 TL

Net Kazanç: 37.084,93 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %43

Vade Sonu Tutar: 1.033.928,77 TL

Net Kazanç: 33.928,77 TL

ODEA

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL

Net Kazan: 40.241,1 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 1.039.057,53 TL

Net Kazanç: 39.057,53 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %40

Vade Sonu Tutar: 1.031.561,64 TL

Net Kazanç: 31.561,64 TL

ING

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL

Net Kazanç: 40.241,1 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %41

Vade Sonu Tutar: 1.032.350,68 TL

Net Kazanç: 32.350,68 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %20

Vade Sonu Tutar: 1.015.780,82 TL

Net Kazanç: 15.780,82 TL

HSBC

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 1.039.452,05 TL

Net Kazanç: 39.452,05 TL