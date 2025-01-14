Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin getirisi
Merkez Bankası'nın son faiz indirimi, mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. 2024'ün son toplantısında alınan 250 baz puanlık indirim kararı, bankalardaki mevduat faizlerini 3 puan geriye çekti. Bu durum, vatandaşların bankalardaki birikimlerinin getirilerini doğrudan etkiledi. Yatırımcılar, 10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısına odaklanırken, mevcut fırsatları değerlendirme telaşına girdi. Peki, 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarında yaptığı son indirimlerin ardından bankaların TL mevduat faiz oranlarında da hareketlilik devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en yüksek getiriyi sağlayacak bankayı bulmak için oranları yakından takip ediyor. 14 Ocak 2025 haftasında birçok banka, yüzde 50 ve üzeri faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde bankalar, müşterilerini çekmek için daha cazip oranlar sunmaya çalışıyor.
İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:
AKBANK
Faiz Oranı: % 46,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.690,41 TL
Net Kazanç: 36.690,41 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 1.036.295,89 TL
Net Kazanç: 36.295,89 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45,5
Vade Sonu Tutar: 1.035.901,37 TL
Net Kazanç: 35.901,37 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %46,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.690,41 TL
Net Kazanç: 36.690,41 TL
TEB
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL
Net Kazanç: 40.241,1 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 1.037.084,93 TL
Net Kazanç: 37.084,93 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %43
Vade Sonu Tutar: 1.033.928,77 TL
Net Kazanç: 33.928,77 TL
ODEA
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL
Net Kazan: 40.241,1 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 1.039.057,53 TL
Net Kazanç: 39.057,53 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %40
Vade Sonu Tutar: 1.031.561,64 TL
Net Kazanç: 31.561,64 TL
ING
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL
Net Kazanç: 40.241,1 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %41
Vade Sonu Tutar: 1.032.350,68 TL
Net Kazanç: 32.350,68 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %20
Vade Sonu Tutar: 1.015.780,82 TL
Net Kazanç: 15.780,82 TL
HSBC
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.039.452,05 TL
Net Kazanç: 39.452,05 TL