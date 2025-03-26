Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri zirveye koşuyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Piyasalardaki dalgalanmalar faiz oranlarını yeniden yukarı çekti. Merkez Bankası'nın önceki indirimleriyle gerileyen mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin yeni adımlarıyla tekrar yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 48 seviyelerine ulaşırken, bankaların sunduğu faiz oranları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi bankalara göre ne kadar? İşte detaylar…

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarını yeniden yukarı yönlü hareket ettirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası gerileyen mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı sıkılaştırıcı önlemlerle birlikte tekrar yükselişe geçti. Özellikle kısa vadeli mevduat faizleri, son gelişmelerin etkisiyle yüzde 48 seviyesine kadar çıktı.

MEVDUAT PİYASASINDA REKABET KIZIŞIYOR

Bankalar arasında faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. 26 Mart itibarıyla en yüksek mevduat faizi yüzde 48 seviyesine ulaşırken, bu durum tasarruf sahiplerinin ilgisini artırıyor. Yatırımcılar, en avantajlı faiz oranlarını değerlendirebilmek için bankalar arasındaki rekabetten faydalanmaya çalışıyor.



Ekonomi uzmanları, TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikalarının bankaların fonlama maliyetlerini artırdığını ve bu durumun mevduat faizlerini daha da yukarı çekebileceğini öngörüyor. Gecelik borçlanma faizlerindeki yükselişin de etkisiyle, mevduat faizlerinde kısa vadede yeni rekor seviyelerin görülebileceği belirtiliyor.

İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:

AKBANK

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL

Net Kazanç: 34.279,45 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.906,85 TL

Net Kazanç: 33.906,85 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.906,85 TL

Net Kazanç: 33.906,85 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 1.035.769,86 TL

Net Kazanç: 35.769,86 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL

Net Kazanç: 34.279,45 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %44

Vade Sonu Tutar: 1.032.789,04 TL

Net Kazanç: 32.789,04 TL

ODEA

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazan: 35.024,66 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 1.035.769,86 TL

Net Kazanç: 35.769,86 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %35,5

Vade Sonu Tutar: 1.026.454,79 TL

Net Kazanç: 26.454,79 TL

ING

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazanç: 35.024,66 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %38

Vade Sonu Tutar: 1.028.317,81 TL

Net Kazanç: 28.317,81 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %19

Vade Sonu Tutar: 1.014.158,9 TL

Net Kazanç: 14.158,9 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL

Net Kazanç: 34.279,45 TL