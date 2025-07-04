Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizlerinde yüzde 50 için son günler: İşte 1 milyon TL’nin getirisi

Haziran enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. 24 Temmuz’daki PPK toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentisi artarken, bankalar da mevduat faizlerinde geri çekilmeye başladı. Şartsız vadeli hesaplarda en yüksek faiz oranı yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Peki, 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? Hangi bankalar en yüksek mevduat faizini veriyor? İşte detaylar…

Haziran ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile beklentilerin altında kalması, piyasalarda önemli bir hareketliliğe neden oldu. Bu gelişme sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı daha da kritik hale geldi. Faiz indirimi beklentileri güçlenirken, yatırım kuruluşları ve bankalar konuya dair analizlerini paylaştı.

“350 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ MASADA”

Alnus Yatırım, yayınladığı analizde, TCMB’nin geçtiğimiz ay politika faizinde değişikliğe gitmemesine dikkat çekerek, son enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi için daha güçlü bir zemine sahip olduğunu belirtti. Raporda, "Yurt içi veya küresel ölçekte ciddi bir risk oluşmaması halinde Merkez Bankası'nın temmuz ayı toplantısıyla birlikte faiz indirim sürecine başlayabileceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda 24 Temmuz toplantısında 350 baz puanlık bir indirim bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DÖRT ADIMDA İNDİRİM GELEBİLİR

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya ise yaptığı değerlendirmede, talep tarafındaki yavaşlama, döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyir sayesinde enflasyon görünümünün pozitif seyrettiğini belirtti. Sarıkaya, temmuz ayından itibaren dört toplantıda 250’şer baz puanlık faiz indirimi yapılabileceğini dile getirerek, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 30’dan yüzde 28,5’e düşürdüklerini açıkladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MEVDUAT GETİRİLERİNE YANSIDI

Piyasalarda faiz indirimlerine yönelik beklentiler yükselirken, vadeli mevduat faiz oranlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Bankaların yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunduğu “şartsız” vadeli mevduat oranları 4 Temmuz itibarıyla şöyle sıralanıyor:

QNB Finansbank : %50,00

DenizBank : %49,00

Yapı Kredi : %49,00

Akbank : %48,50

Getir Finans : %48,00

Garanti BBVA : %47,00

Odea Bank: %46,50

Not: Bu oranlar kampanya kapsamında ve sınırlı vadeler için geçerli olup, bankalara göre değişiklik gösterebilir.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Mevcut en yüksek faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL’lik birikimini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net kazanç yaklaşık olarak şöyle: