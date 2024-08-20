Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizleri için yanlış hesap: Uzman isim "Son vagondayız" diyerek uyardı

20 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:42

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 53.89 oldu. Ekonomi yönetimi hem TL’nin değerini artırmak hem de yatırımcının TL mevduat faizlerine yönelmesini sağlamak adına önlemler almayı sürdürüyor. Ekonomist Muharrem Bayram altın ve TL mevduat faizlerini karşılaştırdığı açıklamasında detaylı bilgilere yer verdi.

TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

TL mevduat faizleri 3 aya kadar vadede yüzde 58.47'ye yükseldi. 6 aya kadar vadede yüzde 51.45 oldu. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 41.88 olarak gerçekleşti.

“SON VAGONDAYIZ”

Ekonomist Muhammed Bayram, TL mevduatların getirileri ile ilgili yaptığı açıklamada Şu anda dövizi bozdurup TL mevduata geçme trendinin son vagonundayız. Son vagona binenler treni kaçırmamış olacaklar. Eğer bunu kaçırırlarsa enflasyonun çok daha altında bir getirisi olacak” dedi.

Sabah'ın Youtube kanalına konuşan Bayram, “Altın enflasyonun altında kalmayacak şekilde kazandırmaya devam eder” ifadesini kullandı.

ALTINDA 3 BİN 200 LİRA TAHMİNİ

Bayram, artan jeopolitik risklerin ve FED faiz indirimlerinin konuşulmasının altını desteklediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

Altın şu anda ons başına 2 bin 400 dolar, bu seviyenin 2 bin 750 dolara gelmesini bekliyorum.

Bu seviyeyi ekim-kasım aylarında görebilirsek 3 bin dolar seviyesi görülebilir. Bu da gram altının 3 bin 200 lira seviyelerine gelmesi demek.

VATANDAŞ YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR

Bayram TL mevduat faizi hesabı yapılırken yanlış bir karşılaştırma yapıldığını ifade ederek “Altın kaybettirmeyecek bir yatırım ama bundan daha fazla getirisi olabilecek olan şu an TL mevduat var.

Enflasyon üzerinde getiri elde ediyor. Vatandaşımız seçim yaparken yanlış yönlendiriliyor. TL mevduata siz para koyarsanız gelecekteki dönemin faizini alırsınız” dedi.

GELECEK YILIN ENFLASYONU HESABA KATILMALI

Bayram karşılaştırma yaparken bu yılın değil, gelecek yılın enflasyonun hesaba katılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: Biz karşılaştırırken enflasyon yüzde 61’ler seviyesinde açıklandı. TL mevduat yüzde 61 değil yanılsaması var.

Aslında yüzde 61 bir önceki 12 ayın enflasyonu. 2023 Temmuz’dan 2024 Temmuzuna fiyat değişimidir yüzde 61. Ama biz paramızı mevduata koyduğumuzda gelecek 12 ayın getirisini alacağız. Bu yüzden gelecek 12 ay ile karşılaştırmamız gerekiyor.

Bayram, yapılan tahminlerde enflasyonun gelecek dönem için önemli kuruluşlar tarafından yüzde 30 seviyelerinde olacağının tahmin edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

Vatandaşımız şu an bankalara gittiğinde ne kadar mevduat faizi alacak bir yıllık: Yüzde 40’larda… Net pozitif reel faiz getirisi var şu an da.

GÜNCEL TL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

TEB

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 10.715,85 TL

Vade sonu ödeme: 260.715,85 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 10.513,66 TL

Vade sonu ödeme: 260.513,66 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 10.311,48 TL

Vade sonu ödeme: 260.311,48 TL

Odea

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 10.109,29 TL

Vade sonu ödeme: 260.109,29 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 9.502,73 TL

Vade sonu ödeme: 259.502,73 TL

Enpara

Faiz oranı: Yüzde 41,5

Net getiri: 8.390,71 TL

Vade sonu ödeme: 258.390,71 TL