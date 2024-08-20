Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizleri için yanlış hesap: Uzman isim "Son vagondayız" diyerek uyardı
Ekonomi yönetimi TL mevduat faizleri için atılan adımları sıklaştırarak yatırımcıyı mevduata yönlendiriyor. TL’nin değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ekonomi yönetiminin yapılacaklar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Atılan adımlar sonrasında TLREF faizi ise yüzde 50'nin altındaki seviyelerden yükselerek yüzde 52.34'e çıktı. 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 53.89 hesaplandı. Ekonomist Muharrem Bayram “Son vagondayız” diyerek TL mevduat faizleri için yatırımcının gözden kaçırdığı ayrıntıları paylaştı.
Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 53.89 oldu. Ekonomi yönetimi hem TL’nin değerini artırmak hem de yatırımcının TL mevduat faizlerine yönelmesini sağlamak adına önlemler almayı sürdürüyor. Ekonomist Muharrem Bayram altın ve TL mevduat faizlerini karşılaştırdığı açıklamasında detaylı bilgilere yer verdi.
TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
TL mevduat faizleri 3 aya kadar vadede yüzde 58.47'ye yükseldi. 6 aya kadar vadede yüzde 51.45 oldu. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 41.88 olarak gerçekleşti.
“SON VAGONDAYIZ”
Ekonomist Muhammed Bayram, TL mevduatların getirileri ile ilgili yaptığı açıklamada Şu anda dövizi bozdurup TL mevduata geçme trendinin son vagonundayız. Son vagona binenler treni kaçırmamış olacaklar. Eğer bunu kaçırırlarsa enflasyonun çok daha altında bir getirisi olacak” dedi.
Sabah'ın Youtube kanalına konuşan Bayram, “Altın enflasyonun altında kalmayacak şekilde kazandırmaya devam eder” ifadesini kullandı.
ALTINDA 3 BİN 200 LİRA TAHMİNİ
Bayram, artan jeopolitik risklerin ve FED faiz indirimlerinin konuşulmasının altını desteklediğinin altını çizerek şunları kaydetti:
Altın şu anda ons başına 2 bin 400 dolar, bu seviyenin 2 bin 750 dolara gelmesini bekliyorum.
Bu seviyeyi ekim-kasım aylarında görebilirsek 3 bin dolar seviyesi görülebilir. Bu da gram altının 3 bin 200 lira seviyelerine gelmesi demek.
VATANDAŞ YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR
Bayram TL mevduat faizi hesabı yapılırken yanlış bir karşılaştırma yapıldığını ifade ederek “Altın kaybettirmeyecek bir yatırım ama bundan daha fazla getirisi olabilecek olan şu an TL mevduat var.
Enflasyon üzerinde getiri elde ediyor. Vatandaşımız seçim yaparken yanlış yönlendiriliyor. TL mevduata siz para koyarsanız gelecekteki dönemin faizini alırsınız” dedi.
GELECEK YILIN ENFLASYONU HESABA KATILMALI
Bayram karşılaştırma yaparken bu yılın değil, gelecek yılın enflasyonun hesaba katılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: Biz karşılaştırırken enflasyon yüzde 61’ler seviyesinde açıklandı. TL mevduat yüzde 61 değil yanılsaması var.
Aslında yüzde 61 bir önceki 12 ayın enflasyonu. 2023 Temmuz’dan 2024 Temmuzuna fiyat değişimidir yüzde 61. Ama biz paramızı mevduata koyduğumuzda gelecek 12 ayın getirisini alacağız. Bu yüzden gelecek 12 ay ile karşılaştırmamız gerekiyor.
Bayram, yapılan tahminlerde enflasyonun gelecek dönem için önemli kuruluşlar tarafından yüzde 30 seviyelerinde olacağının tahmin edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:
Vatandaşımız şu an bankalara gittiğinde ne kadar mevduat faizi alacak bir yıllık: Yüzde 40’larda… Net pozitif reel faiz getirisi var şu an da.
GÜNCEL TL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
TEB
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 10.715,85 TL
Vade sonu ödeme: 260.715,85 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 10.513,66 TL
Vade sonu ödeme: 260.513,66 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 10.311,48 TL
Vade sonu ödeme: 260.311,48 TL
Odea
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 10.109,29 TL
Vade sonu ödeme: 260.109,29 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 9.502,73 TL
Vade sonu ödeme: 259.502,73 TL
Enpara
Faiz oranı: Yüzde 41,5
Net getiri: 8.390,71 TL
Vade sonu ödeme: 258.390,71 TL