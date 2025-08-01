Bankada parası olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar uzatıldı

Devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve belirli yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 31 Temmuz 2025'te sona ermesi beklenen uygulama beş ay daha devam edecek.

NE DEĞİŞTİ?

2006 yılında yürürlüğe giren ve yatırım araçlarından elde edilen kazançlarda vergi avantajı sağlayan düzenleme, süresi uzatılarak yatırımcılara yıl sonuna kadar ek kazanç imkânı sunuyor. Temmuz sonunda biteceği duyurulan düşük stopaj oranları 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak.

HANGİ YATIRIMLAR KAPSAMDA?

Uygulama şu yatırım araçlarını kapsıyor:

Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları

Kira sertifikaları (Sukuk)

Yatırım fonları (özellikle borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları)

(özellikle borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları) Kar payı dağıtan şirketler ve yatırım ortaklıkları

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI

Mevcut düzenlemeye göre yatırım gelirlerine uygulanan stopaj oranları şu şekilde:

Devlet tahvili ve bono kazançlarında: %10

Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonlarında: %0

Kar payı gelirlerinde (şarta bağlı olarak): %15

Bu uzatma sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar yıl sonuna kadar mevcut vergi avantajlarından yararlanmaya devam edecek.

Söz konusu düşük stopaj oranları, ilk kez 2006 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla devreye girmişti. Son kararla birlikte bu avantajlı vergi uygulaması 2025 yılı sonuna kadar sürecek.