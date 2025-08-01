Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bankada parası olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar uzatıldı

Menkul kıymet gelirlerindeki stopaj avantajı yıl sonuna kadar sürecek. Yatırımcılar, 31 Aralık 2025'e kadar düşük vergilendirme oranlarından faydalanmaya devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:25

Devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve belirli yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde uygulanan düşük oranlarının süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 31 Temmuz 2025'te sona ermesi beklenen uygulama beş ay daha devam edecek.

NE DEĞİŞTİ?

2006 yılında yürürlüğe giren ve yatırım araçlarından elde edilen kazançlarda vergi avantajı sağlayan düzenleme, süresi uzatılarak yatırımcılara yıl sonuna kadar ek kazanç imkânı sunuyor. Temmuz sonunda biteceği duyurulan düşük stopaj oranları 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak.

Bankada parası olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar uzatıldı

HANGİ YATIRIMLAR KAPSAMDA?

Uygulama şu yatırım araçlarını kapsıyor:

  • Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları
  • Kira sertifikaları (Sukuk)
  • Yatırım fonları (özellikle borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları)
  • Kar payı dağıtan şirketler ve yatırım ortaklıkları
Bankada parası olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar uzatıldı

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI

Mevcut düzenlemeye göre yatırım gelirlerine uygulanan stopaj oranları şu şekilde:

  • Devlet tahvili ve bono kazançlarında: %10
  • Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonlarında: %0
  • Kar payı gelirlerinde (şarta bağlı olarak): %15

Bu uzatma sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar yıl sonuna kadar mevcut vergi avantajlarından yararlanmaya devam edecek.

Söz konusu düşük stopaj oranları, ilk kez 2006 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla devreye girmişti. Son kararla birlikte bu avantajlı vergi uygulaması 2025 yılı sonuna kadar sürecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Bu iki cihaz olmadan trafiğe çıkamayacaklar: Türkiye’nin de gündeminde
Mevduat, stopaj, faiz: Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta değişebilir
ETİKETLER
#Stopaj
#yatırım fonları
#Devlet Tahvilleri
#Stopaj Vergisi
#Düşük Stopaj Oranları
#Hazine Bonoları
#Kira Sertifikaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.