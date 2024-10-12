Bankalar ATM'ler için harekete geçti: Artık para çekerken bu belge istenecek

12 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 09:41

Bankalar güvenlik sistemlerini geliştirerek ATM kullanımını daha da güvenilir hale getirmek için harekete geçti. Kullanıcıların para çekme ve göndermede ya da bakiye sorgulama gibi işlemlerde uğradığı dolandırıcılık yöntemlerinin tamamen önüne geçilmek isteniyor. Bu kapsamda ATM'lerden para işlemi için bir belge zorunlu hale getiriliyor.

Bankaların ATM’lerinde kullanıcılar, 7/24 erişim avantajı ile para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri pratik şekilde gerçekleştirirken şehrin yoğun temposunda çok sık dolandırıcılık​ olaylarına maruz kalıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı şifre düzenleme hamlesi sonrası ATM’ler için yine ek güvenlik​ sistemi geliştiriliyor.

PARA ÇEKERKEN BU BELGE İSTENECEK

Birçok banka, müşterilerini ATM​ kullanımı sırasında yaşanabilecek risklere karşı korumak için özel sigorta​ paketleri geliştirdi.

Bu paketler, ATM çevresinde meydana gelen gasp ve kapkaç olaylarının yanı sıra, kartların kopyalanması gibi durumların da önüne geçecek.

Ayrıca, kimlik güvenliğini ön planda tutan sigorta ürünleri, kimlik bilgilerinin çalınması veya kaybolması sonucu oluşan dolandırıcılık işlemlerini de güvence altına alacak. Bankalar, bu sigorta kapsamına sadece kendi kartlarını değil, müşterilerin sahip olduğu diğer banka kartlarını da dahil ediyor. Bu düzenleme kapsamında bankalar, ATM'den para çekerken vatandaşlardan o belgeyi de yanlarında bulundurmalarını isteyecek.