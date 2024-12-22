Bankalar ATM'lerle para kazanmanın yeni yolunu buldu: Hiçbir şey yapmasanız da ödüyorsunuz! İşte o ücretten kurtulmanın yolu

22 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:01

ATM'lerde kimsenin bilmediği gizli ücret gündem oldu. Bazı bankalar, ATM'lerinden başka bankalara ait kartlarla bakiye sorgulama yapan müşterilerinden 0,27 TL ücret kesiyor. Bankaların bu uygulamadan elde ettiği gelir düşük olsa da, toplam etkisi büyük oluyor. Vatandaşlar ise bu tür ücretlerden kaçınmanın yollarını arıyor. İşte sizi bu masraflardan koruyacak bedava yöntem.

ATM kullanıcılarına uyarı geldi. Bankada parası olanların sıklıkla karşılaştığı uygulama tepki çekmeye devam ediyor. Artık bazı bankalar, kendi ATM'lerinden başka bankalara ait kartlarla bakiye sorgulama işlemi yapan müşterilerden işlem başına 0,27 TL ücret alıyor.

BANKADA PARASI OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

ATM’den para çekmeseniz de kesilen bu ücreti vatandaş ödemek istemiyor. Çünkü banka müşterileri ATM’lerden para çekmese de bu ücret kesintisi yapılıyor.

Bakiye sorgulama gibi sıkça kullanılan bir hizmet için ek maliyet oluşması bankalara ise büyük karlar sağlıyor. Bu sebepten kaynaklı müşteriler, alternatif sorgulama işlemlerine yöneldi.

BAKİYE SORGULAMA ÜCRETİNDEN KAÇINMANIN YOLLARI

Vatandaşların gereksiz bir masraf olarak değerlendirdiği bu uygulamadan kaçınmak için mobil bankacılık gibi alternatif yöntemler etkili oluyor. Yetkililer, mobil ve internet bankacılığını kullanarak bu ücretlerden kaçınmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.