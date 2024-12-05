Bankalar faiz indirimi için düğmeye bastı! Tüm yatırımcıları etkileyecek: 1 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 40'ın altına çektiler

05 Aralık 2024 11:21 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:35

Bankalar faiz indirimi sinyalini aldı. İndirim beklentisiyle harekete geçen bankalar yaklaşık bir yıl aradan sonra yeni hamlesini yaptı. Yılın başında yüzde 50'leri gören faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Bankaların apar topar aldığı bu karar tüm yatırımcıları etkileyecek.

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Merkez Bankası kasım ayı faiz kararının ardından PPK metninde yer alan ifadeler nedeniyle faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikir de olmasa da bankalar faiz indirimi sinyalini aldı. Tüm bankalar apar topar harekete geçti. Tüm yatırımcıları ve ekonomistleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

BANKALARDAN FAİZ İNDİRİMİ HAMLESİ

Faiz indirimine yönelik özel bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. Yılın başında yüzde 50'leri gören faiz oranları, yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına çekildi.

Merkez Bankası faiz indirimleriyle birlikte düşüşe geçen oranlar yatırımcıları derinden etkileyecek. Haberi ise Ekonomi gazetecisi Barış Soydan verdi.

Açıklaması şöyle;

"Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. Büyük özel bankalardan biri 6 ay vadeli mevduat faizini %39'a düşürdü, daha önce %45 ila %47 arası veriyordu. Daha da öncesinde %50 - %51 vardı."

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?

İlk faiz indiriminin 2025'in ikinci çeyreğine sarkabileceğine ilişkin az da olsa görüş olsa da ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değil.

2025'TE FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konut kredi faizlerindeki düşüş beklentisine değinmişti. Aran, “2025'te konut kredisinde beklediğimiz faizleri göremeyiz. 2025 böyle bir yıl değil” açıklamasında bulundu.

BANKALAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Bu noktada bankalar, faiz indirimlerinin aylarca sürebileceğini öngörerek, 6 ay ve 12 ay gibi uzun vadeli yatırımlar için daha düşük oranda faizler sunuyor.