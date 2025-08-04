Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

Araç satın almak isteyenlerin merakla takip ettiği kredi faiz oranlarında ibre yönünü aşağı çevirdi. Ekonomistlere göre, TCMB'nin faiz indirimi hamlesi, iç talebi canlandırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kredi çekmenin daha uygun hale gelmesi, özellikle ihtiyaç kredisi ve otomobil almak isteyenler taşıt kredisinde avantaj sağlayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalarda kredi faiz oranlarında da düşüş devam etti. 400 bin TL'lik kredi için 36 ay vadeli en düşük faiz oranı, yüzde 3,20'den yüzde 3,00'e geriledi. İşte 36 ay vadeli 400 bin liralık en düşük faizli taşıt kredisi ödeme planları...
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 20.862,74 TL
Toplam Ödeme: 753.358 TL
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.818,55 TL
Toplam Ödeme: 787.767 TL
Kâr Payı Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22.206,28 TL
Toplam Ödeme: 801.426 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 23.149,07 TL
Toplam Ödeme: 835.366 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 23.586,82 TL
Toplam Ödeme: 851.125 TL
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 24.798,08 TL
Toplam Ödeme: 894.730 TL
Kâr Payı Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 25.992,24 TL
Toplam Ödeme: 937.720 TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Faiz Oranı: %5,15
Aylık Taksit: 29.657,01 TL
Toplam Ödeme: 1.069.652 TL
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL