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 | Bengü Sarıkuş

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

Araç almak isteyenlerin genellikle ihtiyaç duyduğu taşı kredisinde faiz oranları değişti. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirme kararından sonra taşıt kredilerinde de değişimler görülmeye başladı. İşte en uygun araç kredileri...

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Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 15:42

Araç satın almak isteyenlerin merakla takip ettiği kredi faiz oranlarında ibre yönünü aşağı çevirdi. Ekonomistlere göre, 'nin hamlesi, iç talebi canlandırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kredi çekmenin daha uygun hale gelmesi, özellikle ihtiyaç kredisi ve otomobil almak isteyenler taşıt kredisinde avantaj sağlayacak.

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalarda kredi faiz oranlarında da düşüş devam etti. 400 bin TL'lik kredi için 36 ay vadeli en düşük faiz oranı, yüzde 3,20'den yüzde 3,00'e geriledi. İşte 36 ay vadeli 400 bin liralık en düşük faizli ödeme planları...

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 20.862,74 TL

Toplam Ödeme: 753.358 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

AKBANK

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 21.818,55 TL

Toplam Ödeme: 787.767 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,35

Aylık Taksit: 22.206,28 TL

Toplam Ödeme: 801.426 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 23.149,07 TL

Toplam Ödeme: 835.366 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 23.947,55 TL

Toplam Ödeme: 864.111 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,70

Aylık Taksit: 23.586,82 TL

Toplam Ödeme: 851.125 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Ödeme: 878.637 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 24.798,08 TL

Toplam Ödeme: 894.730 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 25.992,24 TL

Toplam Ödeme: 937.720 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.101,55 TL

Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 29.657,01 TL

Toplam Ödeme: 1.069.652 TL

Bankalar faiz indirmeye başladı! İşte en uygun taşıt kredisi oranları

ICBC BANK TURKEY

Faiz Oranı: %6,00

Aylık Taksit: 33.438,58 TL

Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

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ETİKETLER
#tcmb
#faiz indirimi
#kredi faizi
#taşıt kredisi
#Otomobil Kredisi
#Ekonomi
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