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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Kredi faizlerinin yüksek olduğu bu dönemde bankalar tüketiciyi çekebilmek adına sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor. Rakamlar 75 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte faizsiz kredi veren 7 banka ve kredi teklifleri..

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Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:33

Genelde ev, araba almak ya da nakit ihtiyacı için başvurulan kredi ihtiyaçlarına yönelik kredi faizlerindeki indirimler tüketicinin ilgisini çekiyor. Kredi faizlerinin yüksek olduğu bu dönemde bankalar tüketiciyi çekebilmek adına faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bazı bankalar konut kredisi, araba kredisi ve tüketici kredisinde faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi teklifleri hazırlıyor. Kampanyada en yüksek kredi tutarı 75 bin TL'ye kadar yükseldi.

KREDİ VADELERİ KISA TUTULUYOR

Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler sunuluyor. Faizsiz krediyi kredi kartı borcu bulunanların öncelikle kullanması avantajlarına oluyor. Kredi kartı borcu 50 bin lira olan birisi asgarisini ödedikten sonra kalan kısmına faiz işleteceğine, faizsiz krediyi kullanarak tüm borcunu kapatıp 6 ay boyunca faizsiz olarak taksit taksit geri ödeme imkanına sahip olabilir. Bunun dışında kısa vadede elde edilmek istenen ancak finansman sorunları nedeniyle ertelenen planlar yapılabilir.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

İŞTE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Son kampanyalarla birlikte 7 banka faizsiz kredi veriyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

QNB Bank toplamda 75 bin lira veriyor. 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Enpara 6 aya varan vadeyle 50 bin lira masrafsız, faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Akbank toplamda 60 bin lira veriyor. 6 ay vadeli 35 bin liraya varan kredi, 3 ay vadlei 25 bin liraya varan taksitli nakit avans avantajı sunuyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Garanti BBVA 3 ay vadeli 50 bin liraya varan kredi 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avansla toplamda 75 bin lira veriyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Türkiye İş Bankası 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans, 1 ay vAdeli 30 bin liraya varan ek hesapla toplamda 55 bin lirayı faisiz veriyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Denizbank toplamda 45 bin lirayı faizsiz olarak veriyor.
Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

TEB 75 bin liraya kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans sunuyor.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Müşteri olduktan sonra kredi ve nakit avans başvurusu yapıldığı için bankalar limitlerin tamamını kullandırmayabiliyor. Bu durumda istenmeyen tutarlar teklif edilirse hesaplarınızı anında kapatabilirsiniz ve bankalarla ilişiğinizi kesebilirsiniz.

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

KREDİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faiz oranı: Kredinin toplam maliyetini en çok etkileyen faktör.

Masraflar: Dosya masrafı, sigorta, vergiler gibi ek ücretler olabilir.

Aylık ödeme tutarı: Gelirinizi zorlamamalı.

Toplam geri ödeme: Kredi sonunda ödeyeceğiniz toplam tutarı mutlaka kontrol edin.

Kredi notu: Kredi alabilirliğinizi ve faiz oranını etkiler.

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