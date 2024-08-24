Bankalar kesenin ağzını açtı! Mevduat faizleri uçtu: İşte 100 bin liranın faiz getirisi

24 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:29

İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

İki bankadan Türkiye için kritik enflasyon ve faiz tahmini geldi

İki bankadan Türkiye için kritik enflasyon ve faiz tahmini geldi

Yatırımcıların gündeminde büyük yer kaplayan mevduat faizleri rekor kırdı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmaya devam etmesiyle birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Parasını mevduatta değerlendirenler yatırımcıların yüzü güldü. Peki, 100 bin liraya ne kadar faiz alınır?

MEVDUAT GETİRİLERİ REKOR KIRDI

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de korumasıyla birlikte bankalar faiz oranlarını güncelledi.

Parasını mevduatta değerlendirenler yüksek getiri sağlayamaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en son açıkladığı politika faizinde değişiklik yapmadı.Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Karardan mevduat faizleri doğrudan etkilendi.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bankalarca uygulanan yeni mevduat faiz oranları belli oldu.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 oldu.

1 yıllık mevduat faizleri Haziran ayından bu yana 11 puan düşüş yaşadı. Yüzde 37.31 seviyelerine geriledi.

Bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.30 oldu.

STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a çıktı.

100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ ARTTI

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcı 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.82'dan faiz ile 4485 lira getiri kazanıyor.

500 bin lira bir mudi ay sonunda 20 bin 770 lira, 1 milyon ise 44 bin 850 lira faiz getirisi sağlıyor.

İşte banka banka oranlar;

GARANTİ

Faiz Oranı: %47,

Net Kazanç: 3.801,09 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.801,09

ODEA BANK

Faiz Oranı: %47,

Net Kazanç: 3.801,09 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45,5,

Net Kazanç: 3.679,78 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.679,78 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %44,

Net Kazanç: 3.558,47 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.558,47 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %43,

Net Kazanç: 3.477,60 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.477,60 TL

HSBC

Faiz Oranı: %52,

Net Kazanç: 4.205,46 TL,

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %47,

Net Kazanç: 3.801,09 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %47,

Net Kazanç: 3.801,09 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %42,

Net Kazanç: 3.396,72 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.396,72 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %40,25,

Net Kazanç: 3.255,19 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.255,19 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53,

Net Kazanç: 4.286,34 TL,

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

TEB

Faiz Oranı: %53,

Net Kazanç: 4.286,34 TL,

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %52,

Net Kazanç: 4.205,46 TL,

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL

ING

Faiz Oranı: %51,

Net Kazanç: 4.124,59 TL,

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %49,

Net Kazanç: 3.962,84 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.962,84 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %48,

Net Kazanç: 3.881,96 TL,

Vade Sonu Tutar: 103.881,96 T