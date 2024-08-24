Bankalar kesenin ağzını açtı! Mevduat faizleri uçtu: İşte 100 bin liranın faiz getirisi
Parasını mevduatta değerlendirenler, Merkez Bankası faiz kararının ardından sonra rekor getiriler elde etti. Merkez Bankası'nın faizleri 5. kez üst üste yüzde 50 oranında sabit bırakmasının ardından mevduat getirileri uçtu. Mevduatta yıllık faiz yüzde 50’nin üzerine çıktı! İşte 100 bin TL’nin faiz oranı
Yatırımcıların gündeminde büyük yer kaplayan mevduat faizleri rekor kırdı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmaya devam etmesiyle birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Parasını mevduatta değerlendirenler yatırımcıların yüzü güldü. Peki, 100 bin liraya ne kadar faiz alınır?
MEVDUAT GETİRİLERİ REKOR KIRDI
Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de korumasıyla birlikte bankalar faiz oranlarını güncelledi.
Parasını mevduatta değerlendirenler yüksek getiri sağlayamaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en son açıkladığı politika faizinde değişiklik yapmadı.Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
Karardan mevduat faizleri doğrudan etkilendi.
BANKALAR FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRDİ
Bankalarca uygulanan yeni mevduat faiz oranları belli oldu.
1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 oldu.
1 yıllık mevduat faizleri Haziran ayından bu yana 11 puan düşüş yaşadı. Yüzde 37.31 seviyelerine geriledi.
Bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.30 oldu.
STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
Mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a çıktı.
100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ ARTTI
100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcı 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.82'dan faiz ile 4485 lira getiri kazanıyor.
500 bin lira bir mudi ay sonunda 20 bin 770 lira, 1 milyon ise 44 bin 850 lira faiz getirisi sağlıyor.
İşte banka banka oranlar;
GARANTİ
Faiz Oranı: %47,
Net Kazanç: 3.801,09 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.801,09
ODEA BANK
Faiz Oranı: %47,
Net Kazanç: 3.801,09 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %45,5,
Net Kazanç: 3.679,78 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.679,78 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %44,
Net Kazanç: 3.558,47 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.558,47 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %43,
Net Kazanç: 3.477,60 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.477,60 TL
HSBC
Faiz Oranı: %52,
Net Kazanç: 4.205,46 TL,
Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %47,
Net Kazanç: 3.801,09 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %47,
Net Kazanç: 3.801,09 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %42,
Net Kazanç: 3.396,72 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.396,72 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %40,25,
Net Kazanç: 3.255,19 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.255,19 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53,
Net Kazanç: 4.286,34 TL,
Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL
TEB
Faiz Oranı: %53,
Net Kazanç: 4.286,34 TL,
Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %52,
Net Kazanç: 4.205,46 TL,
Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL
ING
Faiz Oranı: %51,
Net Kazanç: 4.124,59 TL,
Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %49,
Net Kazanç: 3.962,84 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.962,84 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %48,
Net Kazanç: 3.881,96 TL,
Vade Sonu Tutar: 103.881,96 T