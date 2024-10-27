Bankalar nakit para toplama yarışına girdi! 1 milyon liranın 32 günlük getirisini duyan bankaya koşuyor

27 Ekim 2024 15:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:54

Bankalarda yüksek faiz dönemi devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Kararın ardından elinde birikimi, nakit parası olanlar bankaların mevduat faiz oranlarını takip ediyor. Özellikle son dönemde bankalar arasındaki rekabet de faizlerin hızla artmasına neden oldu. Bankaların nakite olan ihtiyacı getirileri uçurdu. 1 milyon TL’ye verilen faiz 45 bin liraya yaklaştı.

Mevduat faizlerindeki artış nedeniyle vatandaş bankanın yolunu tutmaya devam ediyor. Yüzde 50'ye yakın faiz veren bankaların getiri oranları adeta dudak uçuklatıyor. 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yüksek kazançlar sağlamaya devam ederken bankalar​ arası rekabetle mevduat oranları en üst seviyeye taşındı. Getiri oranları güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük getirisini duyan bankalara akın etti. BANKALARIN FAİZ YARIŞI KIZIŞTI Bankalarda şu anda Kısa vadeli mevduatlarda aylık faiz oranı​ 52 54 bandında seyrediyor. Uzun vadeli mevduatlarda ise %48-50 aralığında mevduat faiz oranı veriliyor. Yarış kızıştı, mevduat faizleri​ uçtu. 1 milyon TL'nin getirisi değişti. "Hoş geldin" faiz oranlarıyla birlikte mevduat faizleri 53-55 bandına kadar çıktı. Türkiye'de bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı hızla devam ederken 1 milyon tl'nin 1 aylık getirisi uçtu. 1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ KAÇ OLDU? Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından getiri oranlarını hesaplamaya çalışıyor. Şu anda 1 milyon TL’si olan bir kişi yüzde 60’a yakın faiz oranı ve 32 gün vade ile 50 bin’e TL’ye yakın getiri sağlıyor. Oranlar ise şöyle hesaplandı; QNB FİNANS: Yüzde 37,25 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 30.208 TL, vade sonu tutar 1.030.208 TL. YAPI KREDİ: Yüzde 41,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 33.249 TL, vade sonu tutar 1.033.249 TL. İŞ BANKASI: Yüzde 42,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 34.060 TL, vade sonu tutar 1.034.060 TL. GARANTİ: Yüzde 46,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 37.202,19 TL, vade sonu tutar 1.037.202,19 TL. EN PARA: Yüzde 48,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 38.926 TL, vade sonu tutar 1.038.926 TL. N KOLAY: Yüzde 48,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 38.926 TL, vade sonu tutar 1.038.926 TL. ON DİJİTAL BANKACILIK: Yüzde 48,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 38.926 TL, vade sonu tutar 1.038.926 TL. AKBANK: Yüzde 49,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 39.737 TL, vade sonu tutar 1.039.737 TL. DENİZBANK: Yüzde 50,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 40.548 TL, vade sonu tutar 1.040.548 TL. ING: Yüzde 52,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.170 TL, vade sonu tutar 1.042.170 TL. TEB: Yüzde 52,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.170 TL, vade sonu tutar 1.042.170 TL. FİBABANK: Yüzde 52,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.170 TL, vade sonu tutar 1.042.170 TL. ODEA BANK: Yüzde 53,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.981 TL, vade sonu tutar 1.042.981 TL. TÜRKİYE FİNANS: Yüzde 53,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 42.981 TL, vade sonu tutar 1.042.981 TL. ALTERNATİF BANK: Yüzde 54,00 faiz oranıyla 32 günlük mevduat, net kazanç 43.672,13 TL, vade sonu tutar 1.043.672,13 TL. MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN? Uzmanlar, Merkez Bankası’nın Kasım ayından itibaren küçük faiz indirimlerine başlayacağını düşünürken 2025 yılında da faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. İlgili Haberler Aralık yaklaştı, tablo netleşti! İktisatçı Mahfi Eğilmez asgari ücret zammını açıkladı Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam sızdı