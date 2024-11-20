Bankalar yeni yıl zamlarını öne çekti: Emekli promosyon yarışı alevlendi! Çift promosyon kampanyası mı başlıyor?

20 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:50

SGK Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilerin gözü promosyonlara çevrildi. Bankaların emeklilere sunduğu kampanyalar sık sık güncelleniyor. Emekli vatandaşlara bir nebze nefes olan banka promosyon ödemeleri için birbiriyle kıyasıya yarışan bankalar son fırsatlarını duyurdu. Bankaların emekli promosyon ödemeleri en yüksek rakamlara ulaştı. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren banka.

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Bankaların emekli​ promosyon​ ödemeleri kasım ayında güncelledi. Kasım ayında maaşını taşıyarak promosyon almak isteyen emekli ise en yüksek promosyonu veren bankayı merak ediyor. Bazı bankalarda emekli promosyonları rakamları 24 bin TL'ye yükseltildi. Emekli maaşını bankadan almak isteyen Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri yeni yıldan önce ek bir gelir elde etmek istiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU​ FIRSATLARI GÜNCELLENDİ

Bankaların emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilere yönelik yeni kampanyaları devam ediyor. Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre değişiyor.

ÇİFT PROMOSYON DİĞER BANKALARA GELECEK Mİ?

Vakıfbank, ağustos ayında emekliler için çift promosyon kampanyası başlatmıştı. Bu uygulamaya diğer bankalar​ henüz tepki göstermedi. Her ne kadar bazı bankalar, yeni yıl zamlarını öne çekse de çift promosyon ödemesi için henüz bankalardan bir açıklama gelmedi.

Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi ile promosyon ödemeleri daha da yukarıya çekilebilir.

Yüksek enflasyon oranları ve düşük emekli maaşları sebebiyle emekliler ekonomik özellikle yılın son aylarında büyük zorluk yaşıyor. Emekli banka promosyon ödemeleri ise emeklilere bir nebze can suyu oluyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları.

GARANTİ BBVA PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli maaşı​ 10.000 TL’ye kadar olanlar emeklilere 6.250 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL’ye varan promosyon veriyor.

HALKBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

TEB PROMOSYON ÖDEMELERİ

TEB, emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.

DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor.

ALBARAKA TÜRK PROMOSYON ÖDEMELERİ

Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 16.000 TL’ye varan promosyon veriyor.

ING BANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli maaşını taşıyanlar 15.000 TL'ye kadar promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon alıyor.

ŞEKERBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

Şekerbank, maaş tutarına bağlı olarak 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

VakıfBank, emekli maaşını taşıyanlara maaş miktarına göre 24.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

YAPI KREDİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Yapı Kredi, üç yıl boyunca maaşını taşımayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödüllerle toplamda 3.000 TL’lik ilave ödeme veriyor.

FİBABANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi desteği.

İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine maaş aralığına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlayarak toplamda 16.200 TL’lik bir avantaj sunuyor.

TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON ÖDEMELERİ

Maaşını taşıyan emeklilere 14.500 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatları sağlıyor.

AKBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

emekli maaşını Kasım ayının sonuna kadar Akbank'a taşıyanlar, 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17 bin 500 TL'lik ödül veriliyor.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.