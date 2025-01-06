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Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:22

Mevduat faizleri düştü. Faiz indirim döngüsü bankalara yansıdı. 2024 yılının son haftasında yüzde 55-yüzde 56 seviyelerine kadar yükselen mevduat faizleri, yılın ikinci haftasında 2-3 puan düşüş gösterdi. Birçok bankada ise 1 milyon TL'nin getirisi 40.000 TL'nin altına indi.

En yüksek faiz oranı veren bankayı araştıran yatırımcılar, mevduatlarda düşüşle karşılaştı. Mevduat​ faizleri geriledi. 2025 yılının ikinci haftasında faiz oranlarında 2-3 puanlık geri çekilme yaşandı. Şu an, yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka​ sayısı 6'ya düştü. İşte 1.000.000 TL 32 gün vadeli mevduat kazançları.

Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor - 1. Resim

MEVDUAT FAİZLERİ 2-3 PUANLIK GERİ ÇEKİLDİ

Mevduat faizleri hızla geri çekiliyor. Yılın ikinci haftasında 2-3 puan düşüş gösteren faizler arasında en yüksek oran yüzde 53 oldu.  Yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 7'ye düştü. Bankalar faiz indirimleri için pozisyon almaya başladı.

Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor - 2. Resim

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ DÜŞTÜ

Birçok bankada 1 milyon TL'nin getirisi 40 bin TL'nin altına düştü. 100 bin TL'nin en yüksek getirisi 4 bin TL'nin altına, 1 milyon TL'nin getirisi ise 40 bin TL'nin altında seyrediyor.

Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor - 3. Resim

Güncel faiz oranları​ şöyle;

  • İş Bankası Vadeli TL Hesap: Yüzde 42,00
  • En Para Vadeli Hesap: Yüzde 46,00
  • Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Yüzde 46,00
  • Akbank Vadeli TL Hesap: Yüzde 47,50
  • Denizbank E-Mevduat: Yüzde 47,50
  • N Kolay Bono: Yüzde 48,00
  • Getirfinans: Yüzde 50,00
  • TEB Marifetli Hesap: Yüzde 53,00
  • Fibabanka Kiraz Hesap: Yüzde 52,00
  • Anadolubank Renkli Hesap: Yüzde 52,00
  • Odeabank Oksijen Hesap: Yüzde 52,00
  • ING Turuncu Hesap: Yüzde 52,00
  • Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 52,00

Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor - 4. Resim

1 Milyon liranın yüzde 53 faiz oranına göre getiri tutarı;

  • 100 bin TL için aylık net getiri: 3 bin 920 TL
  • 250 bin TL için aylık net getiri: 9 bin 800 TL
  • 500 bin TL için aylık net getiri: 19 bin 600 TL
  • 1 milyon TL için aylık net getiri: 39 bin 200 TL

Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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