Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor

06 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:22

Mevduat faizleri düştü. Faiz indirim döngüsü bankalara yansıdı. 2024 yılının son haftasında yüzde 55-yüzde 56 seviyelerine kadar yükselen mevduat faizleri, yılın ikinci haftasında 2-3 puan düşüş gösterdi. Birçok bankada ise 1 milyon TL'nin getirisi 40.000 TL'nin altına indi.

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En yüksek faiz oranı veren bankayı araştıran yatırımcılar, mevduatlarda düşüşle karşılaştı. Mevduat​ faizleri geriledi. 2025 yılının ikinci haftasında faiz oranlarında 2-3 puanlık geri çekilme yaşandı. Şu an, yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka​ sayısı 6'ya düştü. İşte 1.000.000 TL 32 gün vadeli mevduat kazançları.

MEVDUAT FAİZLERİ 2-3 PUANLIK GERİ ÇEKİLDİ

Mevduat faizleri hızla geri çekiliyor. Yılın ikinci haftasında 2-3 puan düşüş gösteren faizler arasında en yüksek oran yüzde 53 oldu. Yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 7'ye düştü. Bankalar faiz indirimleri için pozisyon almaya başladı.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ DÜŞTÜ

Birçok bankada 1 milyon TL'nin getirisi 40 bin TL'nin altına düştü. 100 bin TL'nin en yüksek getirisi 4 bin TL'nin altına, 1 milyon TL'nin getirisi ise 40 bin TL'nin altında seyrediyor.

Güncel faiz oranları​ şöyle;

İş Bankası Vadeli TL Hesap: Yüzde 42,00

Yüzde 42,00 En Para Vadeli Hesap: Yüzde 46,00

Yüzde 46,00 Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Yüzde 46,00

Yüzde 46,00 Akbank Vadeli TL Hesap: Yüzde 47,50

Yüzde 47,50 Denizbank E-Mevduat: Yüzde 47,50

Yüzde 47,50 N Kolay Bono: Yüzde 48,00

Yüzde 48,00 Getirfinans: Yüzde 50,00

Yüzde 50,00 TEB Marifetli Hesap: Yüzde 53,00

Yüzde 53,00 Fibabanka Kiraz Hesap: Yüzde 52,00

Yüzde 52,00 Anadolubank Renkli Hesap: Yüzde 52,00

Yüzde 52,00 Odeabank Oksijen Hesap: Yüzde 52,00

Yüzde 52,00 ING Turuncu Hesap: Yüzde 52,00

Yüzde 52,00 Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 52,00

1 Milyon liranın yüzde 53 faiz oranına göre getiri tutarı;