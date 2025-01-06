Bankalarda 1 milyon TL'nin getirisi düştü: 40 bin liranın altına geriledi! Mevduatlar geri çekiliyor
Mevduat faizleri düştü. Faiz indirim döngüsü bankalara yansıdı. 2024 yılının son haftasında yüzde 55-yüzde 56 seviyelerine kadar yükselen mevduat faizleri, yılın ikinci haftasında 2-3 puan düşüş gösterdi. Birçok bankada ise 1 milyon TL'nin getirisi 40.000 TL'nin altına indi.
En yüksek faiz oranı veren bankayı araştıran yatırımcılar, mevduatlarda düşüşle karşılaştı. Mevduat faizleri geriledi. 2025 yılının ikinci haftasında faiz oranlarında 2-3 puanlık geri çekilme yaşandı. Şu an, yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 6'ya düştü. İşte 1.000.000 TL 32 gün vadeli mevduat kazançları.
MEVDUAT FAİZLERİ 2-3 PUANLIK GERİ ÇEKİLDİ
Mevduat faizleri hızla geri çekiliyor. Yılın ikinci haftasında 2-3 puan düşüş gösteren faizler arasında en yüksek oran yüzde 53 oldu. Yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 7'ye düştü. Bankalar faiz indirimleri için pozisyon almaya başladı.
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ DÜŞTÜ
Birçok bankada 1 milyon TL'nin getirisi 40 bin TL'nin altına düştü. 100 bin TL'nin en yüksek getirisi 4 bin TL'nin altına, 1 milyon TL'nin getirisi ise 40 bin TL'nin altında seyrediyor.
Güncel faiz oranları şöyle;
- İş Bankası Vadeli TL Hesap: Yüzde 42,00
- En Para Vadeli Hesap: Yüzde 46,00
- Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Yüzde 46,00
- Akbank Vadeli TL Hesap: Yüzde 47,50
- Denizbank E-Mevduat: Yüzde 47,50
- N Kolay Bono: Yüzde 48,00
- Getirfinans: Yüzde 50,00
- TEB Marifetli Hesap: Yüzde 53,00
- Fibabanka Kiraz Hesap: Yüzde 52,00
- Anadolubank Renkli Hesap: Yüzde 52,00
- Odeabank Oksijen Hesap: Yüzde 52,00
- ING Turuncu Hesap: Yüzde 52,00
- Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 52,00
1 Milyon liranın yüzde 53 faiz oranına göre getiri tutarı;
- 100 bin TL için aylık net getiri: 3 bin 920 TL
- 250 bin TL için aylık net getiri: 9 bin 800 TL
- 500 bin TL için aylık net getiri: 19 bin 600 TL
- 1 milyon TL için aylık net getiri: 39 bin 200 TL