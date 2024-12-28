Bankalarda faiz indirimi rüzgarı! Mevduatlar oranları tek tek değişti: 500 bin liraya en yüksek faizi hangi banka veriyor?

28 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:29

Mevduat faizleri Merkez Bankası faiz kararının ardından değişti. TCMB'nin indirim döngüsünü başlatması ile birlikte bankaların da mevduat ve faiz kredilerinde indirime gitmesi bekleniyor. 27 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bazı bankaların 500 bin TL'lik mevduata 32 gün vadede verdiği faizler belli oldu. Politika faizindeki indirimin mevduat ve kredilere yansımasının ilk etkilerinin önümüzdeki haftadan itibaren hissedilmesi bekleniyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel faiz getiri oranları.

Merkez Bankası faiz oranı hareketini güncelledi. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların belirlediği mevduat faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Birçok banka, TCMB faiz indirimi beklentisiyle mevduat faiz oranlarını aşağı çekti. Kredi faizlerinde de indirim beklenirken yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaş en yüksek faiz veren bankalara odaklandı. MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ Merkez Bankası, 22 ay sonra faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47,5'e çekti. Bu hamlenin ardından bankaların mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor. Gözler kredi ve mevduat faizlerine çevrildi. Merkez Bankasının politika faizini indirmesiyle bankalar da mevduat faizlerini düşürmeye başladı. Politika faizindeki indirimin ise mevduat ve kredilere yansımasının ilk etkilerinin önümüzdeki haftadan itibaren olacağı öngörüldü. 500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NETLEŞTİ 27 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bazı bankaların 500 bin TL'lik mevduata 32 gün vadede verdiği faizler ise şöyle listeleniyor: TEB MARİFETLİ HESAP %53 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.852,46 TL Vade Sonu Tutar: 520.852,46 TL ODEA OKSİJEN HESAP %53 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.852,46 TL Vade Sonu Tutar: 520.852,46 TL ALTERNATİF BANK VOV HESAP %53 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.852,46 TL Vade Sonu Tutar: 520.852,46 TL ON PLUS STANDART VADELİ HESAP %51 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.065,57 TL Vade Sonu Tutar: 520.065,57 TL DENİZBANK E-MEVDUAT %50 Faiz Oranı Net Kazanç: 19.672,13 TL Vade Sonu Tutar: 519.672,13 TL GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP %45 Faiz Oranı Net Kazanç: 17.704,92 TL Vade Sonu Tutar: 517.704,92 TL ENPARA.COM VADELİ HESAP %43 Faiz Oranı Net Kazanç: 16.918,03 TL Vade Sonu Tutar: 516.918,03 TL İlgili Haberler Yüksek faizden kredi çekip düşük faizle yapılandırma planı yapanlar dikkat! Kredi çekmek için doğru zaman mı?