Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu

01 Aralık 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:56

Faizsiz kredi kampanyaları yeniden gündemde. Bankalar oranları güncelledi. Sıfır faizli kredi kampanyaları 2024'ün son günlerinde vatandaşın yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Acil nakite ihtiyacı olanlar bankalara akın ediyor. 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankaların listesi güncellendi. Kredi tutarları ve vade zamanları belli oldu. İşte finansmana cazip koşullarla ulaşmak için o liste.

Mevduat faizi getiri şöleni! Bankalardan yeni yıl hediyesi: 100 bin 500 bin ve 1 milyon liranın faiz oranları patladı

Mevduat faizi getiri şöleni! Bankalardan yeni yıl hediyesi: 100 bin 500 bin ve 1 milyon liranın faiz oranları patladı

Hangi banka​, ne kadar faizsiz kredi veriyor, sorusu yılın son günlerinde hız kazandı. Kış aylarında enflasyonun baskıladığı cüzdanlar sıkıntı yaşarken vatandaşlar çözüm için kredilere sarıldı. Bankalar ise sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelledi. Kredi üst limitleri 55 bin liraya çıkarıldı. Nakit avans ve kredi imkanları vatandaşa ilaç olmaya devam ediyor. İşte, bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları.

TAM 55.000 TL 0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Faizsiz kredi veren bankalar, kredi tutarları ve vadeleri güncellendi. 0 faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 55 bin lira olarak açıklandı. Üstelik şubesiz, faizsiz 55 bin liraya ulaşmak artık çok kolay. Vatandaşlar bankaların dijital uygulamaları ile banka müşterisi olabiliyor ve krediye başvurup parasını anında çekebiliyor.

BANKA BANKA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

Sıfır faizli kredi başvurusunu kabul eden bankalar şöyle;

İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel, 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye kadar faizsiz ek hesap imkanı sunuluyor.

Toplam Finansman: 55 bin TL.

AKBANK

6 ay vadeli 25 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.

Toplam Finansman: 50 bin TL.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk yeni müşterilerine özel olarak 6 ay vadeli 15 bin TL faizsiz finansman fırsatı sunuyor.

Toplam Finansman: 15 bin TL.

TEB

0 faizle 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.

Toplam Finansman: 50 bin TL.

GARANTİ BBVA

6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL’ye kadar nakit avans.

Toplam Finansman: 45 bin TL.

ENPARA

Masrafsız ve %0 faizle 6 aya kadar vadeli 35 bin TL ihtiyaç kredisi.

Toplam Finansman: 35 bin TL.

DENİZBANK

6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.

Toplam Finansman: 35 bin TL.

QNB FİNANSBANK

0 faizle 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi.

Toplam Finansman: 20 bin TL.

ON DİJİTAL

On Dijital yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı sağlıyor.

Toplam Finansman: 15 bin TL

ING