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Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 16:01 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:56

Faizsiz kredi kampanyaları yeniden gündemde. Bankalar oranları güncelledi. Sıfır faizli kredi kampanyaları 2024'ün son günlerinde vatandaşın yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Acil nakite ihtiyacı olanlar bankalara akın ediyor. 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankaların listesi güncellendi. Kredi tutarları ve vade zamanları belli oldu. İşte finansmana cazip koşullarla ulaşmak için o liste.

Hangi banka​, ne kadar faizsiz kredi veriyor, sorusu yılın son günlerinde hız kazandı. Kış aylarında enflasyonun baskıladığı cüzdanlar sıkıntı yaşarken vatandaşlar çözüm için kredilere sarıldı. Bankalar ise sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelledi. Kredi üst limitleri 55 bin liraya çıkarıldı. Nakit avans ve kredi imkanları vatandaşa ilaç olmaya devam ediyor. İşte, bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 1. Resim

TAM 55.000 TL 0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Faizsiz kredi veren bankalar, kredi tutarları ve vadeleri güncellendi. 0 faizli kredi kampanyaları için tavan rakam 55 bin lira olarak açıklandı. Üstelik şubesiz, faizsiz 55 bin liraya ulaşmak artık çok kolay. Vatandaşlar bankaların dijital uygulamaları ile banka müşterisi olabiliyor ve krediye başvurup parasını anında çekebiliyor. 

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 2. Resim

BANKA BANKA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

 Sıfır faizli kredi başvurusunu kabul eden bankalar şöyle;

İŞ BANKASI

  • Yeni müşterilere özel, 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye kadar faizsiz ek hesap imkanı sunuluyor.
  • Toplam Finansman: 55 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 3. Resim

AKBANK

  • 6 ay vadeli 25 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.
  • Toplam Finansman: 50 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 4. Resim

ALBARAKA TÜRK

  • Albaraka Türk yeni müşterilerine özel olarak 6 ay vadeli 15 bin TL faizsiz finansman fırsatı sunuyor.
  • Toplam Finansman: 15 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 5. Resim

TEB

  • 0 faizle 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.
  • Toplam Finansman: 50 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 6. Resim

GARANTİ BBVA

  • 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL’ye kadar nakit avans.
  • Toplam Finansman: 45 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 7. Resim

ENPARA

  • Masrafsız ve %0 faizle 6 aya kadar vadeli 35 bin TL ihtiyaç kredisi.
  • Toplam Finansman: 35 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 8. Resim

DENİZBANK

  • 6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.
  • Toplam Finansman: 35 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 9. Resim

QNB FİNANSBANK

  • 0 faizle 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi.
  • Toplam Finansman: 20 bin TL.

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 10. Resim

ON DİJİTAL

  • On Dijital yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı sağlıyor.
  • Toplam Finansman: 15 bin TL

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 11. Resim

ING

  • Yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vadeli 15 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, Turuncu Ekstra programına katılıp belirli alışverişlerle bu kredinin faizini yüzde 0'a getirebilirsiniz.
  • Toplam Finansman: 15 bin TL

Bankalarda sıfır faizli kredi rüzgarı hızlandı! Tam 55 bin liraya sahip olmanın en kolay yolu - 12. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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