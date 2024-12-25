Bankalarda yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor: O belge olmadan işlem yapılmayacak

25 Aralık 2024 11:36 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:52

Türkiye genelinde kayıt dışı ekonomiye karşı denetimlerin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm bankalara yeni düzenlemeler getirdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren, bankalardaki para yatırma ve çekme işlemlerinde paranın kaynağına ilişkin resmi belge sunma zorunluluğu başlayacak.

1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı talimat doğrultusunda, Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde nakit işlemler daha sıkı bir denetime tabi tutulacak. Bu kapsamda, bankalara nakit para yatıran veya çeken vatandaşlar, işlemin kaynağını resmi belgelerle beyan etmek zorunda olacak.

KAYNAĞI BELİRSİZ İŞLEMLERE SON

Yıllar önce uygulamada olan bu sistem, 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe giriyor. Türkiye’nin 81 ilindeki tüm bankalarda görev yapan personel, nakit işlem yapmak isteyen müşterilerden detaylı bilgi talep edecek. İşlemin kaynağına ve amacına ilişkin belgeler eksiksiz şekilde ibraz edilmek zorunda. Banka görevlileri, "Para nereden geldi, hangi amaçla kullanılacak?" gibi soruları sorma yetkisine sahip olacak.

BELGELERİNİZİ HAZIRLAYIN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Nakit işlemlerde sorun yaşamamak için belgelerinizi eksiksiz bir şekilde hazırlayın. Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul ya da araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesi gibi evraklarınızı yanınızda bulundurun" diyerek vatandaşları uyardı.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILACAK

Belgelerini eksiksiz olarak ibraz edenler bankacılık işlemlerinde herhangi bir engelle karşılaşmayacak. Ancak, paranın kaynağını açıklayamayanlar için detaylı bir inceleme süreci devreye girecek. Kaynağı belirsiz nakitlerle işlem yapmak isteyenler, bu sistem nedeniyle artık daha dikkatli olmalı. 1 Ocak 2025’ten itibaren, kaynağı belgelenemeyen paralarla bankacılık işlemi yapmak mümkün olmayacak.