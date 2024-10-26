Bankalardan emekli promosyonu hamlesi geldi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

26 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:53

Emekli promosyon kampanyaları için bankalar rekabet etmeye devam ediyor. Yeni emekli olacaklar ise en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankalar, promosyon rakamlarını tek tek açıkladı. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

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En yüksek emekli promosyonu​ veren bankalar​ Türkiye'de yaşayan 16 milyonu aşkın emekli tarafından araştırılıyor. Ek gelir elde etmek isteyen emekliler bankaların yolunu tutuyor. Bazı bankalarda emekli promosyonları 24 bin liraya kadar yükseldi. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarıyla beraber özel bankalar da rekabeti hızlandırdı. Bankalar hangi şartlar emeklilere avantaj sağlayan promosyonları veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

ZİRAAT BANKASI

SGK​ (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı​ 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

VAKIFBANK​

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilere özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

FİBABANKA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK emeklilere 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanma fırsatı sunuyor.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilere, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans'ta!

28 Mart 2024 tarihi itibarıyla maaşını Türkiye Finans'a taşıyan, 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülden yararlanabilirsiniz.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

0 - 9.999 TL 6.250 TL,

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

DENİZBANK

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

Kampanya 04.10.2024 ile 31.10.2024 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;

Maaş Tutarı - Standart Promosyon

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

ŞEKERBANK

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Buna göre maaş aralığı:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL,

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL,

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL,

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.