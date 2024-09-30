Bankalardan nakit iade kampanyası! Market alışverişlerinde geçerli olacak: İşte tüm detaylar...

30 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:22

Kamu bankaları ve özel bankalar müşterileri için yeni kampanyalar başlatıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Yapı Kredi, müşterilerine yönelik yeni bir fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Buna göre, market alışverişlerinde nakit iade sağlanacak.

Ziraat Bankası​, Halkbank​, İş Bankası ve Yapı Kredi müşterileri belirli tutarlarda yapılan market alışverişlerinde müşterilerine nakit iade imkanı sağlıyor. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak olan kampanya​ özellikle gıda ve market alışverişlerini kapsıyor.

İşte bankaların çeşitli oranlarda puan ve nakit iade avantajı sunduğu kampanyanın ayrıntıları...

ZİRAAT BANKASI'NDAN PARA KART KAMPANYASI

5 bin TL ve üzeri market alışverişlerinde 250 TL ParafPara veriliyor. Toplamda 1.000 TL ParafPara kazanma şansı bulunuyor.

Anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav gibi üye işyerlerinde, 1.000 TL ve üzeri harcamalar için 50 TL Bankkart Lira hediye ediliyor.

Maksimum 500 TL Bankkart Lira biriktirilebiliyor.

TROY LOGOLU LİRACARD KAMPANYASI DA BAŞLADI

1.500 TL ve üzeri ilk harcamadan sonra her 1.500 TL için 75 TL, ayrıca World Pay ile ek 25 TL puan fırsatı sunuluyor. Toplamda 500 TL puan kazanılabiliyor.

1.500 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 2.500 TL ve üzeri harcamalarda 250 TL MaxiPuan hediye ediliyor.

KAMPANYA NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bankların sunduğu fırsatlar ve kampanyalar 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında müşterilerin belirli harcama limitlerini aşmaları durumunda nakit iadelerini alabilecekler. Kampanyalar, toplamda 2 bin 250 TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.