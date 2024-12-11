Bankalardan yılbaşı hediyesi: 60 ay vadeli düşük faizli konut kredisi fırsatı! İşte ev hayalinizi gerçekleştirecek bankalar ve ödeme planları

11 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:10

Güncel konut kredisi faiz oranları 2025 yılının son günlerinde sıklıkla sorgulanmaya başladı. Yılbaşı gelmeden ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi bankaların aralık ayı kredi fırsatlarını merak ediyor. Yılın son ayında düşük faizli konut kredisi veren bankalar belli oldu. 1.5 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme planı ve aylık taksit miktarı sıralandı. İşte banka banka 60 ay vadeli düşük faizli konut kredileri.

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Ev hayali kuranlara aralık ayı müjdesi geldi. Konut kredisi faiz oranları düştü. Birçok bankanın 1.5 milyon TL konut kredisi geri ödeme planı ve vade seçenekleri de sıralandı. Vatandaşın gözü ise en düşük faiz oranlarında. Bazı bankalarda Aralık ayına özel konut kredisi kampanyaları sıralandı. 1.5 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme planı yeni yıldan önce ev almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ FIRSATLARI DUYURULDU

60 ay vadeli düşük faizli konut kredisi veren bankalar belli oldu. Yeni yıl öncesi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yılın son günlerinde ardı ardına müjdeler verildi. Bazı bankalar 1.5 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme planında fırsatlarını duyurdu.

BANKALARIN ARALIK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Aralık ayında bankalardan konut kredisi kullanmak isteyenler için ödeme tablosu belli oldu. Konut kredisi çekmeyi planlayanlar bu listeyi araştırmaya başladı. Konut kredisi faiz oranları yılın son ayında ortalama yüzde 3.06 seviyelerinde. Ancak birkaç banka daha düşük seviyelerde oranlar sunuyor. 1.5 milyon TL’lik konut kredisi genellikle 60 ay vadeli olarak veriliyor.

2025 yılında konut kredisi faiz oranlarında bir belirsizlik havası hakim olduğu için vatandaşlar 2024 yılı son fırsatlarını değerlendirmek istiyor.

BANKA BANKA 60 AY VADELİ KREDİLER

İşte 1.5 milyon TL'lik konut kredisi için hesaplanan aylık ödeme tutarları.

QNB STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 52.355,19 TL

Toplam Ödeme: 3.160.938 TL

AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 52.928,56 TL

Toplam Ödeme: 3.197.833 TL

VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 54.664,76 TL

Toplam Ödeme: 3.297.285 TL

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 54.898,06 TL

Toplam Ödeme: 3.317.488 TL

KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 55.248,78 TL

Toplam Ödeme: 3.333.017 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 55.248,78 TL

Toplam Ödeme: 3.329.800 TL

İŞ BANKASI EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 55.365,89 TL

Toplam Ödeme: 3.346.153 TL

ING KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 55.953,01 TL

Toplam Ödeme: 3.375.940 TL

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 57.610,47 TL

Toplam Ödeme: 3.474.719 TL

VAKIFBANK SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 57.729,61 TL

Toplam Ödeme: 3.482.276 TL

HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 58.926,43 TL

Toplam Ödeme: 3.556.785 TL

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 60.011,85 TL

Toplam Ödeme: 3.616.511 TL

ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 62.451,14 TL

Toplam Ödeme:3.760.133 TL

DENİZBANK MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 68.957,92 TL

Toplam Ödeme: 4.153.074 TL

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 82.583,24 TL

Toplam Ödeme: 4.970.694 TL

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 91.295,45 TL

Toplam Ödeme: 5.495.927 TL