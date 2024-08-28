Bankaların faizsiz kredi kampanyası başladı! İşte 0 faizli kredi fırsatı sunan 5 banka

28 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:13

Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlıyor! İlk defa ev alacaklar için kamu bankaları kolları sıvadı

Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlıyor! İlk defa ev alacaklar için kamu bankaları kolları sıvadı

Bankaların başlattığı 0 faizli kredi kampanyaları son günlerde sıklıkla sorgulanan konular arasında. Nakit ihtiyacının arttığı şu günlerde vatandaşlar için cazip gelen faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor. 5 banka 45 bin TL'ye varan faizsiz kredi kampanyasını duyurdu.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 oranında sabit tutmaya devam ediyor.

Faiz kararının ardından bankalarda faiz oranlarını güncelledi. Yüksek seyreden faizler nedeniyle vatandaşlar kredilere yanaşmıyor.

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarının ardından yükseliş gösteren kredi faiz oranları nedeniyle 0 faizli kredi fırsatı sunan bankalar araştırılıyor.

Bu kapsamda bazı bankalar, yeni gelen müşterilerine özel ‘hoş geldin’ adı altında kredi kampanyalarını duyurdu.

5 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

İhtiyaç kredisi faiz oranları 3.50 ile 4.10 arasında değişiklik gösterirken 100 bin TL kredi çeken bir vatandaş 168 bin ile 175 bin TL arasında bir geri ödeme yapmak zorunda kalıyor. Ancak bazı bankalar faizsiz kredi kampanyaları ile yeni müşteri kazanmayı amaçlıyor. İşte o bankaların listesi.

İŞ BANKASI

İş Bankası, yeni müşterilere özel 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi veriyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni müşterilere özel 0 faizle 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi olmak üzere toplam 45 bin TL’lik nakit desteği veriyor.

TEB

TEB, yeni müşterilere özel %0 faizle 6 ay vadeli 15 bin TL kredi veriyor. Ayrıca 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sağlayarak toplam 40 bin TL’lik finansman desteğinde bulunuyor.

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine %0 faizle 25 bin TL’ye varan 3 ay vadeli taksitli avans ve 6 ay vadeli 20 bin TL krediyi faizsiz olarak veriyor. Toplam 45 bin TL’ye varan finansman sağlanıyor.

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşteri olanlara 6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 25 bin TL’lik fırsat sunuyor.