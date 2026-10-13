Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:03
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

TÜİK’in beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından gözler Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki kritik faiz kararına çevrildi. Piyasada olası bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanırken, bankalar 3 milyon TL’lik birikimler için cazip hoş geldin faizlerini güncelledi. Günlük vadeli ve e-mevduat hesaplarında faiz oranları %44,50’ye kadar tırmanırken, 3 milyon lirasını değerlendirmek isteyenler için aylık net kazanç 88 bin TL sınırını zorluyor. İşte Akbank’tan ING’ye, Türk Ticaret Bankası’ndan Ziraat’e kadar banka banka güncel faiz oranları, net getiriler ve kampanya şartları...

2
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE 3 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

  • Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap

    • Faiz Oranı: %44,50
    • Net Kazanç: 88.271,58 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.088.271,58 ₺
    • Şart / Detay: 90 gün geçerli hoş geldin faiz oranı, 10.000 TL – 10.000.000 TL bakiye aralığı için geçerlidir. (Günlük vadeli)

     

3
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • ING – Turuncu Hesap

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 87.749,21 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.087.749,21 ₺
    • Şart / Detay: ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel güncel faiz oranıdır. Kampanya faizi süresi 90 gündür. (Günlük vadeli)

     

4
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • Fibabanka – Kiraz Hesap

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 84.032,39 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.084.032,39 ₺
    • Şart / Detay: Günlük vadeli esnek kullanım imkanı sunar.

     

5
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • Anadolubank – Renkli Hesap

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 84.032,39 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.084.032,39 ₺
    • Şart / Detay: Günlük vadeli hoş geldin kampanyası.

     

6
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 73.528,34 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.073.528,34 ₺
    • Şart / Detay: Günlük vadeli dinamik faiz oranları.

     

7
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • Alternatif Bank – VOV Hesap

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 83.772,56 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.083.772,56 ₺
    • Şart / Detay: %44 oranına varan avantajlı hoş geldin faizi 20.000 TL – 500.000 TL arası açılan hesaplar için geçerlidir (mevcut kademeli oran güncellenmiştir).

     

8
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • ON Dijital – ON Plus

    • Faiz Oranı: %42,50
    • Net Kazanç: 81.124,82 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.081.124,82 ₺
    • Şart / Detay: 5.000.000 TL’ye kadar avantajlı günlük vadeli faiz oranı.

     

9
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • Odea – Oksijen Hesap

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 78.712,61 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.078.712,61 ₺
    • Şart / Detay: İlk 10 günde açılacak Oksijen TL Hesapta 7.500 TL alt limitini aşan tutarlar için geçerlidir.

     

10
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • QNB – Kazandıran Günlük Hesap

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 83.239,24 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.083.239,24 ₺
    • Şart / Detay: Günlük vadeli yüksek getiri fırsatı.

     

11
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • TEB / CEPTETEB – Marifetli Hesap

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 83.239,24 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.083.239,24 ₺
    • Şart / Detay: Marifetli Kart’a başvurup her ay 30.000 TL üzeri harcama yapanlara ek %1 faiz kazanma fırsatı.

     

12
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %41,00
    • Net Kazanç: 81.228,77 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.081.228,77 ₺
    • Şart / Detay: Günlük vadeli kazanç imkanı.

     

13
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • DenizBank – Kaptan Hesap

    • Faiz Oranı: %41,00
    • Net Kazanç: 81.228,77 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.081.228,77 ₺
    • Şart / Detay: Günlük vadeli hoş geldin koşullarıyla.

     

14
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • HSBC – Modern Hesap

    • Faiz Oranı: %40,50
    • Net Kazanç: 81.709,70 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.081.709,70 ₺
    • Şart / Detay: Günlük esnek vadeli mevduat.

     

15
Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

  • Akbank – Serbest Plus Hesap
    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 83.562,00 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 3.083.562,00 ₺
    • Şart / Detay: 10.000 TL - 10.000.000 TL aralığında her gün hoş geldin faizi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.