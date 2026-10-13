Bankaların mevduat rekabeti kızıştı: 3 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu

TÜİK’in beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından gözler Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki kritik faiz kararına çevrildi. Piyasada olası bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanırken, bankalar 3 milyon TL’lik birikimler için cazip hoş geldin faizlerini güncelledi. Günlük vadeli ve e-mevduat hesaplarında faiz oranları %44,50’ye kadar tırmanırken, 3 milyon lirasını değerlendirmek isteyenler için aylık net kazanç 88 bin TL sınırını zorluyor. İşte Akbank’tan ING’ye, Türk Ticaret Bankası’ndan Ziraat’e kadar banka banka güncel faiz oranları, net getiriler ve kampanya şartları...