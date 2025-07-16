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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Açıklanan faiz kararıyla birlikte mevduat getirileri de değişecek.

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Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:13

Temmuz ayındaki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Karar öncesi, bankaların mevduat yüzde 52 seviyesine ulaşmış durumda. Peki 500 bin lirası olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar mevduat getirisi sağlar? Banka banka hesapladık. İşte detaylar...

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ODEABANK – VOV HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 518.082 TL
Net Kazanç: 18.082 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ALTERNATİF BANK – AVANTAJLI HESAP

Faiz Oranı: yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 518.805 TL
Net Kazanç: 18.805 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

HAYAT FİNANS – GÜNLÜK HESAP

Kâr Payı: yüzde 46,43
Vade Sonu Tutar: 516.791 TL
Net Kazanç: 16.791 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI – ON PLUS

Kâr Payı: yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 519.167 TL
Net Kazanç: 19.167 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

DENİZBANK – N KOLAY BONO

Faiz Oranı: yüzde 48,25
Vade Sonu Tutar: 517.449 TL
Net Kazanç: 17.449 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

AKTİF BANK – VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 516.997 TL
Net Kazanç: 16.997 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

AKBANK – E-VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 47,5
Vade Sonu Tutar: 517.178 TL
Net Kazanç: 17.178 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

GARANTİ BBVA – VADELİ MEVDUAT

Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 516.997 TL
Net Kazanç: 16.997 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

GETİRFİNANS – VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 515.551 TL
Net Kazanç: 15.551 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ENPARA.COM – KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP

Faiz Oranı: yüzde 42,5
Vade Sonu Tutar: 515.370 TL
Net Kazanç: 15.370 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

QNB – MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49,5
Vade Sonu Tutar: 517.901 TL
Net Kazanç: 17.901 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

TEB – TURUNCU HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ING – YENİ VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

İŞ BANKASI – KATILMA HESABI

Faiz Oranı: yüzde 39,5
Vade Sonu Tutar: 514.285 TL
Net Kazanç: 14.285 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

VAKIF KATILIM – KATILMA HESABI

Kâr Payı: yüzde 34,29
Vade Sonu Tutar: 512.401 TL
Net Kazanç: 12.401 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

CEPTETEB – MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

HSBC – MODERN HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 518.082 TL
Net Kazanç: 18.082 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ŞEKERBANK – E-GECE GÜNDÜZ HESABI

Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ICBC TURKEY – GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 515.189 TL
Net Kazanç: 15.189 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

HALKBANK – E-MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 515.189 TL
Net Kazanç: 15.189 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ZİRAAT BANKASI – VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 35
Vade Sonu Tutar: 512.658 TL
Net Kazanç: 12.658 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ALBARAKA TÜRK – KATILMA HESABI

Kâr Payı: yüzde 33,31
Vade Sonu Tutar: 512.046 TL
Net Kazanç: 12.046 TL

Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

ZİRAAT KATILIM – TL KATILMA HESABI

Kâr Payı: yüzde 30
Vade Sonu Tutar: 510.849 TL
Net Kazanç: 10.849 TL

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