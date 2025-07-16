Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Açıklanan faiz kararıyla birlikte mevduat getirileri de değişecek.
Temmuz ayındaki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Karar öncesi, bankaların mevduat faiz oranı yüzde 52 seviyesine ulaşmış durumda. Peki 500 bin lirası olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar mevduat getirisi sağlar? Banka banka hesapladık. İşte detaylar...
Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 518.082 TL
Net Kazanç: 18.082 TL
Faiz Oranı: yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 518.805 TL
Net Kazanç: 18.805 TL
Kâr Payı: yüzde 46,43
Vade Sonu Tutar: 516.791 TL
Net Kazanç: 16.791 TL
Kâr Payı: yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 519.167 TL
Net Kazanç: 19.167 TL
Faiz Oranı: yüzde 48,25
Vade Sonu Tutar: 517.449 TL
Net Kazanç: 17.449 TL
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 516.997 TL
Net Kazanç: 16.997 TL
Faiz Oranı: yüzde 47,5
Vade Sonu Tutar: 517.178 TL
Net Kazanç: 17.178 TL
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 516.997 TL
Net Kazanç: 16.997 TL
Faiz Oranı: yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 515.551 TL
Net Kazanç: 15.551 TL
Faiz Oranı: yüzde 42,5
Vade Sonu Tutar: 515.370 TL
Net Kazanç: 15.370 TL
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Vade Sonu Tutar: 517.901 TL
Net Kazanç: 17.901 TL
Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL
Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL
Faiz Oranı: yüzde 39,5
Vade Sonu Tutar: 514.285 TL
Net Kazanç: 14.285 TL
Kâr Payı: yüzde 34,29
Vade Sonu Tutar: 512.401 TL
Net Kazanç: 12.401 TL
Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL
Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 518.082 TL
Net Kazanç: 18.082 TL
Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 517.721 TL
Net Kazanç: 17.721 TL
Faiz Oranı: yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 515.189 TL
Net Kazanç: 15.189 TL
Faiz Oranı: yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 515.189 TL
Net Kazanç: 15.189 TL
Faiz Oranı: yüzde 35
Vade Sonu Tutar: 512.658 TL
Net Kazanç: 12.658 TL
Kâr Payı: yüzde 33,31
Vade Sonu Tutar: 512.046 TL
Net Kazanç: 12.046 TL
Kâr Payı: yüzde 30
Vade Sonu Tutar: 510.849 TL
Net Kazanç: 10.849 TL