Bankaların mevduat yarışı hızlandı! İşte 500 bin liranın yatırımcısına getirisi

Temmuz ayındaki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Karar öncesi, bankaların mevduat faiz oranı yüzde 52 seviyesine ulaşmış durumda. Peki 500 bin lirası olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar mevduat getirisi sağlar? Banka banka hesapladık. İşte detaylar...

ODEABANK – VOV HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 518.082 TL

Net Kazanç: 18.082 TL

ALTERNATİF BANK – AVANTAJLI HESAP

Faiz Oranı: yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 518.805 TL

Net Kazanç: 18.805 TL

HAYAT FİNANS – GÜNLÜK HESAP

Kâr Payı: yüzde 46,43

Vade Sonu Tutar: 516.791 TL

Net Kazanç: 16.791 TL

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI – ON PLUS

Kâr Payı: yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 519.167 TL

Net Kazanç: 19.167 TL

DENİZBANK – N KOLAY BONO

Faiz Oranı: yüzde 48,25

Vade Sonu Tutar: 517.449 TL

Net Kazanç: 17.449 TL

AKTİF BANK – VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 516.997 TL

Net Kazanç: 16.997 TL

AKBANK – E-VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 47,5

Vade Sonu Tutar: 517.178 TL

Net Kazanç: 17.178 TL

GARANTİ BBVA – VADELİ MEVDUAT

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 516.997 TL

Net Kazanç: 16.997 TL

GETİRFİNANS – VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 515.551 TL

Net Kazanç: 15.551 TL

ENPARA.COM – KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP

Faiz Oranı: yüzde 42,5

Vade Sonu Tutar: 515.370 TL

Net Kazanç: 15.370 TL

QNB – MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Vade Sonu Tutar: 517.901 TL

Net Kazanç: 17.901 TL

TEB – TURUNCU HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 517.721 TL

Net Kazanç: 17.721 TL

ING – YENİ VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 517.721 TL

Net Kazanç: 17.721 TL

İŞ BANKASI – KATILMA HESABI

Faiz Oranı: yüzde 39,5

Vade Sonu Tutar: 514.285 TL

Net Kazanç: 14.285 TL

VAKIF KATILIM – KATILMA HESABI

Kâr Payı: yüzde 34,29

Vade Sonu Tutar: 512.401 TL

Net Kazanç: 12.401 TL

CEPTETEB – MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 517.721 TL

Net Kazanç: 17.721 TL

HSBC – MODERN HESAP

Faiz Oranı: yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 518.082 TL

Net Kazanç: 18.082 TL

ŞEKERBANK – E-GECE GÜNDÜZ HESABI

Faiz Oranı: yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 517.721 TL

Net Kazanç: 17.721 TL

ICBC TURKEY – GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 515.189 TL

Net Kazanç: 15.189 TL

HALKBANK – E-MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 515.189 TL

Net Kazanç: 15.189 TL

ZİRAAT BANKASI – VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Faiz Oranı: yüzde 35

Vade Sonu Tutar: 512.658 TL

Net Kazanç: 12.658 TL

ALBARAKA TÜRK – KATILMA HESABI

Kâr Payı: yüzde 33,31

Vade Sonu Tutar: 512.046 TL

Net Kazanç: 12.046 TL

ZİRAAT KATILIM – TL KATILMA HESABI

Kâr Payı: yüzde 30

Vade Sonu Tutar: 510.849 TL

Net Kazanç: 10.849 TL