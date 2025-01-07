Bankaların para transferi tarifeleri belli oldu! EFT ücretlerine büyük zam

07 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:56

2025 yılına zamlarla başladık. Bankalar, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferi işlemleri için uygulanan EFT ücretlerini yüzde 44,38 oranında artırdı. Peki, yeni yılda EFT ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Para transferi uyarısı geldi! Havale ve EFT yaparken dikkat, delil yerine geçiyor

Para transferi uyarısı geldi! Havale ve EFT yaparken dikkat, delil yerine geçiyor

2024 yılı için açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranı, bankaların EFT (Elektronik Fon Transferi) ücretlerini de etkiledi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte EFT ücretlerinde artışa gidildi ve tutar basamaklarına göre uygulanan komisyon oranları güncellendi.

2025 TARİFESİ BELİRLENDİ

İşte yeni EFT ücretleri:

6.300 TL’ye kadar olan işlemler: Daha önce 4,43 TL olarak uygulanan EFT ücreti, yarından itibaren 6,39 TL olacak.

6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler: Bu aralıktaki EFT komisyonu 8,86 TL’den 12,79 TL’ye yükseltildi.

304.800 TL’nin üzerindeki işlemler: Daha yüksek tutarlardaki işlemler için alınan komisyon 159,97 TL olarak belirlendi.

ZAMLI TARİFE YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni tarifeler, bireysel ve ticari müşterileri etkilerken, özellikle yüksek meblağlı işlemler yapan kullanıcıların bütçe planlamalarını gözden geçirmesi gerekecek.

Bankalar, bu düzenlemeyle birlikte hizmet maliyetlerini karşılamayı ve müşterilere daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti. Yapılacak tüm EFT işlemlerinde zamlı tarifeler, yarından itibaren geçerli olacak.