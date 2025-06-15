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 | Bengü Sarıkuş

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

Haziran 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında hareketlilik yaşanıyor. Emeklilere bu ay da 27 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuluyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 10:48

Haziran ayıyla birlikte bankaların kampanyaları hareketlenmeye başladı. Emeklilere bu ay da geçen ay olduğu gibi 27 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuluyor ancak 20 bin lira ve üzerinde ödeme vadeden banka sayısı Haziran'la birlikte 9'a ulaştı.

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

KÖK MAAŞA ZAM GELİRSE PROMOSYONLAR ARTACAK

Taban aylığın artırılması da promosyonu yükseltecek. Halen ek ödeme ve kök aylığının toplamı 14 bin 469 liranın altında olanlara 14 bin 469 lira aylık ödeniyor. Bu kişiler, 10 bin-14 bin 999 lira arası aylıklar için belirlenen promosyondan yararlanıyor. Eğer taban aylık artırılırsa, bu emekli daha üstteki maaş dilimi için belirlenen promosyonu alabilecek.

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları


Haziran 2025 itibarıyla emeklilere 20.000 TL ve üzeri promosyon ödeyen banka sayısı artmış ve bazı bankalar, ek avantajlarla birlikte toplamda 27.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor. Çoğu banka, promosyon ödemesi için 3 yıl süreyle maaşın bankadan alınmasını taahhüt etmeyi şart koşuyor. İşte öne çıkan bankaların güncel promosyon teklifleri...

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

1. YAPI KREDİ

Promosyon Tutarı: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon.

Ek Avantajlar: Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 5 ay boyunca toplamda 5.000 TL'ye kadar nakit iade.

Toplam: 20.000 TL’ye kadar promosyon.

Kampanya Süresi: 15 Nisan – 15 Haziran 2025

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları


2. ING BANK

Promosyon Tutarı: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon.

Ek Avantajlar: Ek nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL’ye kadar promosyon imkanı.

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

3. GARANTİ BBVA

Promosyon Tutarı: 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon.

Ek Avantajlar: Bonus kredi kartı veya Paracard ile alışverişe 6.000 TL bonus.

Toplam: 16.000 TL’ye kadar promosyon.

Kampanya Süresi: 28 Mayıs – 30 Haziran 2025

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

4. İŞ BANKASI

Promosyon Tutarı: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon.

Ek Avantajlar: 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart ile yıllık ücret ödemeden kullanım, ücretsiz para transferi gibi ayrıcalıklar.

Toplam: 21.000 TL’ye kadar promosyon.

Kampanya Süresi: 1 – 30 Haziran 2025

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

5. ZİRAAT BANKASI

Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları


6. HALKBANK

Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

7. AKBANK

Promosyon Tutarı: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte emeklilere Haziran tarifesinin şartları

8. DENİZBANK

Promosyon Tutarı: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon.

Ek Avantajlar: MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı gibi ürünlerle maaş tutarına göre 8.000 TL’ye kadar ek promosyon.

Toplam: 20.000 TL’ye kadar promosyon.

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