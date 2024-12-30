Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik

30 Aralık 2024 10:56 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:06

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı zammı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı bankaların emekli promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının üstüne çıktı. Özel bankalar, rekabet nedeniyle promosyon miktarlarını hızla yükseltirken promosyon ücretleri emekli aylıklarını solladı. Ancak bu tekliflerin bazı şartları bulunuyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

Bankaların sunduğu emekli​ promosyon​ ücretlerinde hareketlilik yaşanıyor. Fırsatlarını güncelleyen bankaların emekli rekabeti sürüyor. Ocak ayında emekli maaşına beklenen zam öncesi bankalar​ promosyon kampanyalarını güncelledi. Banka banka güncel promosyon tutarları emekli maaşlarının üstüne çıktı.

GÖZLER EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ

Memur emeklisi, SSK ve Bağkurlular ocak ayını bekliyor. 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon rakamının gelmesiyle birlikte maaşlar güncellenecek. Zam öncesi bankalar da emekliler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar bankaların sundukları promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ EMEKLİ MAAŞLARINI GEÇTİ

Bazı özel bankaların sunmuş oldukları promosyon tutarları ise emekli maaşlarını geçti. Bankaların rekabeti kızışırken, yeni emekli olan kişiler için cazip teklifler gelmeye devam ediyor. 2025 yılında emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara 24 bin TL'lik promosyon verilecek.

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 24 BİN TL

İşte banka banka emekli promosyon tutarları;

VAKIFBANK

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) olacak şekilde toplamda 24 bin lira veriyor.

HALKBANK

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

YAPI KREDİ

9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL

10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

GARANTİ BBVA

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

QNB BANK

QNB Bank, 15.000 TL'ye kadar promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim veriyor.

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

AKBANK

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

İŞ BANKASI

0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

DENİZBANK

9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ŞEKERBANK

9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

TEB

9.999 TL’ye kadar: 11.000 TL

10.000 TL - 14.499 TL arası: 14.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 16.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

ALBARAKA TÜRK

0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ING BANK