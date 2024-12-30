Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı zammı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı bankaların emekli promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının üstüne çıktı. Özel bankalar, rekabet nedeniyle promosyon miktarlarını hızla yükseltirken promosyon ücretleri emekli aylıklarını solladı. Ancak bu tekliflerin bazı şartları bulunuyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları.
Bankaların sunduğu emekli promosyon ücretlerinde hareketlilik yaşanıyor. Fırsatlarını güncelleyen bankaların emekli rekabeti sürüyor. Ocak ayında emekli maaşına beklenen zam öncesi bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Banka banka güncel promosyon tutarları emekli maaşlarının üstüne çıktı.
GÖZLER EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ
Memur emeklisi, SSK ve Bağkurlular ocak ayını bekliyor. 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon rakamının gelmesiyle birlikte maaşlar güncellenecek. Zam öncesi bankalar da emekliler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar bankaların sundukları promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.
PROMOSYON ÖDEMELERİ EMEKLİ MAAŞLARINI GEÇTİ
Bazı özel bankaların sunmuş oldukları promosyon tutarları ise emekli maaşlarını geçti. Bankaların rekabeti kızışırken, yeni emekli olan kişiler için cazip teklifler gelmeye devam ediyor. 2025 yılında emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara 24 bin TL'lik promosyon verilecek.
EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 24 BİN TL
İşte banka banka emekli promosyon tutarları;
VAKIFBANK
- 10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) olacak şekilde toplamda 24 bin lira veriyor.
HALKBANK
- 10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
YAPI KREDİ
- 9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL
- 10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
GARANTİ BBVA
- 10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
QNB BANK
QNB Bank, 15.000 TL'ye kadar promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim veriyor.
- 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
AKBANK
- 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İŞ BANKASI
- 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
- 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
DENİZBANK
- 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ŞEKERBANK
- 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB
- 9.999 TL’ye kadar: 11.000 TL
- 10.000 TL - 14.499 TL arası: 14.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 16.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
ALBARAKA TÜRK
- 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ING BANK
- 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL