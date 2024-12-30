Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 10:56 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:06

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı zammı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bazı bankaların emekli promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının üstüne çıktı. Özel bankalar, rekabet nedeniyle promosyon miktarlarını hızla yükseltirken promosyon ücretleri emekli aylıklarını solladı. Ancak bu tekliflerin bazı şartları bulunuyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları.

Bankaların sunduğu emeklipromosyon​ ücretlerinde hareketlilik yaşanıyor. Fırsatlarını güncelleyen bankaların emekli rekabeti sürüyor. Ocak ayında emekli maaşına beklenen zam öncesi bankalar​ promosyon kampanyalarını güncelledi. Banka banka güncel promosyon tutarları emekli maaşlarının üstüne çıktı.

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 1. Resim

 GÖZLER EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ

Memur emeklisi, SSK ve Bağkurlular ocak ayını bekliyor. 3 Ocak'ta aralık ayı enflasyon rakamının gelmesiyle birlikte maaşlar güncellenecek. Zam öncesi bankalar da emekliler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar bankaların sundukları promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 2. Resim

PROMOSYON ÖDEMELERİ EMEKLİ MAAŞLARINI GEÇTİ

Bazı özel bankaların sunmuş oldukları promosyon tutarları ise emekli maaşlarını geçti. Bankaların rekabeti kızışırken, yeni emekli olan kişiler için cazip teklifler gelmeye devam ediyor. 2025 yılında emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara 24 bin TL'lik promosyon verilecek.

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 3. Resim

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 24 BİN TL

İşte banka banka emekli promosyon tutarları;

VAKIFBANK 

  • 10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) olacak şekilde toplamda 24 bin lira veriyor.

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 4. Resim

HALKBANK

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 5. Resim

YAPI KREDİ

  • 9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL
  • 10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 6. Resim

GARANTİ BBVA

  • 10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 7. Resim

QNB BANK

QNB Bank, 15.000 TL'ye kadar promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim veriyor.

  • 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 8. Resim

AKBANK

  • 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 9. Resim

İŞ BANKASI

  • 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 10. Resim

TÜRKİYE FİNANS

  • 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 11. Resim

DENİZBANK

  • 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 12. Resim

ŞEKERBANK

  • 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 13. Resim

TEB

  • 9.999 TL’ye kadar: 11.000 TL
  • 10.000 TL - 14.499 TL arası: 14.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 16.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 14. Resim

ALBARAKA TÜRK

  • 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 15. Resim

ING BANK

  • 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bankaların verdiği emekli promosyon ücreti maaşları solladı! Emekli zammı öncesi promosyon tutarlarında hareketlilik - 16. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
emeklibankalarpromosyonücretrekabet

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...