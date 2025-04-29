Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Barclays'ten petrol piyasasına soğuk duş

İngiliz bankası Barclays, artan küresel gerilimler ve OPEC+ politikalarındaki değişiklikleri gerekçe göstererek 2025 Brent petrol fiyatı tahminini aşağı çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barclays'ten petrol piyasasına soğuk duş
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 14:55

Küresel ticarette yaşanan gerilimler ve OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarında görülen değişiklikler, petrol piyasasında taşları yerinden oynattı. İngiliz finans devi Barclays, bu gelişmeleri gerekçe göstererek 2025 yılı için Brent petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce 74 dolar olarak açıkladığı tahminini 70 dolara çekti.

Barclays, 2026 için de daha temkinli bir tablo çizdi. Banka, Brent fiyatının önümüzdeki yıl 62 dolar/varil seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngördü.

Barclays'ten petrol piyasasına soğuk duş

PİYASA GÜÇLÜ BAŞLADI AMA...

Kurumun değerlendirmesine göre, 2025'in ilk aylarında petrol piyasası beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Ancak bu güçlenmenin kalıcı olması beklenmiyor. Barclays, yılın geri kalanında günlük 1 milyon varil, 2026'da ise 1,5 milyon varil arz fazlası oluşacağını tahmin ediyor. Bu da fiyatlar üzerinde baskı kuracak gibi görünüyor.

Barclays’in raporunda, "Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının zorlu bir süreçten geçeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu arada Brent petrol, piyasadaki bu beklentilerin etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,73 kayıpla 64,16 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
SGK ödemelerinde zaman aşımı ve hak kaybı: 5 yıl detayına dikkat! Hakkınızı tamamen kaybedebilirsiniz

Sıkça Sorulan Sorular

Barclays hangi banka?
Barclays, merkezi Londra, İngiltere'de bulunan çok uluslu bir İngiliz evrensel bankasıdır.
ETİKETLER
#açık hava
#İnsan Hakları Örgütü
#opec+
#Barclays
#Petrol Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.