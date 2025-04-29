Barclays'ten petrol piyasasına soğuk duş

Küresel ticarette yaşanan gerilimler ve OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarında görülen değişiklikler, petrol piyasasında taşları yerinden oynattı. İngiliz finans devi Barclays, bu gelişmeleri gerekçe göstererek 2025 yılı için Brent petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce 74 dolar olarak açıkladığı tahminini 70 dolara çekti.



Barclays, 2026 için de daha temkinli bir tablo çizdi. Banka, Brent fiyatının önümüzdeki yıl 62 dolar/varil seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngördü.

PİYASA GÜÇLÜ BAŞLADI AMA...

Kurumun değerlendirmesine göre, 2025'in ilk aylarında petrol piyasası beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Ancak bu güçlenmenin kalıcı olması beklenmiyor. Barclays, yılın geri kalanında günlük 1 milyon varil, 2026'da ise 1,5 milyon varil arz fazlası oluşacağını tahmin ediyor. Bu da fiyatlar üzerinde baskı kuracak gibi görünüyor.



Barclays’in raporunda, "Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının zorlu bir süreçten geçeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu arada Brent petrol, piyasadaki bu beklentilerin etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,73 kayıpla 64,16 dolar seviyesinde işlem görüyor.