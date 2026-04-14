Barış umudu doları frenledi! İşte 14 Nisan 2026 Salı güncel döviz kurları

Petrol fiyatlarının fırlamasıyla haftaya rekorla başlayan dolar, ABD ve İran arasında yeni barış müzakereleri yapılabileceği ihtimalinin ortaya çıkmasıyla salı günü bir miktar geriledi. Euro ve sterlin ise yükselişte. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 14 Nisan 2026 Salı güncel döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 44,6906 TL
Satış: 44,7265 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 52,6029 TL
Satış: 52,7026 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 60,4200 TL
Satış: 60,5641 TL