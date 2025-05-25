Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 25 Mayıs piyasalarda son durum

Gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru bugün kaç TL? 25 Mayıs Pazar sabahı itibarıyla altın ve döviz piyasalarında son durum merak ediliyor. İşte günün ilk rakamları...

25 Mayıs 2025 Pazar günü altın ve döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ve dövizdeki hareketlilik, fiyatlara yansımaya devam ediyor. Piyasaların açılışıyla birlikte gram altın, çeyrek altın ve dolar kurundaki anlık veriler belli oldu. Peki, haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte 25 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları ve döviz kuru detayları...

18 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.202,41 TL

Satış 4.203,63 TL

18 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.830,00 TL

Satış 6.983,00 TL

18 MAYIS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.660,00 TL

Satış 13.967,00 TL

18 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.236,00 TL

Satış 26.806,00 TL

18 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYAT

Alış 3.357,37 dolar

Satış 3.358,55 dolar

18 MAYIS 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: Alış: 38,76 TL, Satış: 38,89 TL

Euro: Alış: 43,08 TL, Satış: 44,46 TL

İngiliz Sterlini: Alış: 52,36TL, Satış: 51,04 TL