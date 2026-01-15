Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

ŞUBAT'TA MECLİS'TE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şu anda sayıları 170 civarında olan konkordato denetim kuruluşlarını mercek altına aldı. Ayrıca bu konuda kanuni düzenleme hazırlıkları da başlatıldı. Bakanlık kaynakları, şubat ayında Meclis’e sunulması planlanan taslak ile bağımsız konkordato denetim kuruluşlarıyla ilgili olarak suistimalleri önlenmesi ve cezaların artırılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83’ünün KGK’ya bildirildiği tespit edildi.