Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

Ocak 15, 2026 10:48
Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

Son dönemde patlama yaşayan konkordato başvuruları, devleti harekete geçirdi.
Adalet Bakanlığı’nın başlattığı denetimlerde, bazı şirketlerin konkordatoyu borçtan kaçış aracına çevirdiği ortaya çıktı.

Talebi kabul edilen firmaların, borç ödemek yerine kasadaki parayı kazanca dönüştürdüğü tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaklaşık 170 konkordato denetim kuruluşunu yakın takibe aldı.

İşte tüm detaylar...

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı Cebri İcra Kanunu taslağında özellikle konkordato sisteminin suistimal edilmesine karşı yeni tedbirler getirecek. Ayrıca konkordato raporu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşlarına çekidüzen verecek yeni bir kanuni düzenleme hazırlanıyor.

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

TEKRAR KONKORDATO TEKLİFİNDE BULUNULMAYACAK 

Yeni taslağa göre konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar konkordato teklifinde bulunulamayacak.

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

6 AY KURALI 

Ayrıca başvuru tarihinden geriye doğru altı ay içinde yapılan adres değişikliği hâlinde yeni konkordato talebi kabul edilmeyecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, “Böylece, kötü niyetli zorlamaları engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir” denildi.

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI 

Taslakta konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek veya konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, konkordato komiserini veya mahkemeyi mali durumu hakkında hataya düşüren borçlunun, ilgilinin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da öngörülüyor.

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

Konkordato başvurusunda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kurumları tarafından düzenlenen rapor sunulması şartı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, KGK’nın incelemeleri sonucunda konkordato müessesini suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edilmişti.


 

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

İncelemede, raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bu tespitlerden sonra, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verilmişti.

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

ŞUBAT'TA MECLİS'TE 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şu anda sayıları 170 civarında olan konkordato denetim kuruluşlarını mercek altına aldı. Ayrıca bu konuda kanuni düzenleme hazırlıkları da başlatıldı. Bakanlık kaynakları, şubat ayında Meclis’e sunulması planlanan taslak ile bağımsız konkordato denetim kuruluşlarıyla ilgili olarak suistimalleri önlenmesi ve cezaların artırılması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83’ünün KGK’ya bildirildiği tespit edildi.

Başvurular patlamıştı! Haksız yere talep edene hapis cezası geliyor!

NE GİBİ AVANTAJLAR GETİRİYOR?

Konkordato başvurusu kabul edilen firmalar için alacaklıları ile anlaşarak mali yapısını düzenlemeye yönelik hukuki süreç işletiliyor. Konkordato ilan eden şirketlere, (mahkemenin belirlediği zaman diliminde) alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor.

