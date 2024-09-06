BAT grubu da sigaraya zam yaptı! 90 liraya dayandı

06 Eylül 2024 23:53 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:01

BAT grubu sigaralara zam geldi. Philip Morris (PM) ve JTI sigara grupları da sigara fiyatlarına yaptıkları son güncellemeyi dün duyurmuştu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar listeyi duyurdu.

Sigara tiryakilerini ilgilendiren bir zam haberi daha ilan edildi. BAT grubu sigaralarına da zam geldi. Yeni güncellemeye göre en yüksek sigara fiyatı 90 liraya kadar dayandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) ve JTI sigara gruplarına gelen zam haberleri sonrası BAT grubuna da zam geldiğini açıkladı.

EN PAHALI SİGARA 89 LİRA OLDU

Yeni sigara fiyat listesine göre, British American Tobacco sigara grubunun en pahalı sigarası 89 TL, en ucuz sigarası ise 68 TL oldu. BAT grubunun en çok tercih edilen sigaralarından olan birinin fiyatı 82 tl olurken en ucuz sigarası ise 71 TL oldu.

PM VE JTI ZAMMI DUYURMUŞTU

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) ve JTI sigara gruplarına zam yapıldığını duyurmuş ve "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyerek zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetmişti.