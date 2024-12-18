Batı Afrika Devletleri ortak para birimi ECO'yu tanıtacak

18 Aralık 2024 14:01 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:12

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ( ECOWAS ), ortak para birimi ECO'yu tanıtma taahhüdünü yeniden belirleyerek, başlangıç ​​tarihini 2027 olarak belirledi.

Abuja'da düzenlenen 66. Olağan Oturumu'nda Batı Afrika Devletleri uzun süredir ertelenen plan üzerindeki ilerlemeyi duyurdu. ECOWAS​ tek para birimi ve ECO planlarını duyuracak.

BATI AFRİKA'DAN ORTAK PARA BİRİMİ

Başlangıçta 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ECO'nun lansmanı, COVID-19 salgını da dahil olmak üzere zorluklar nedeniyle ertelenmişti. ECOWAS liderleri artık para birimini tanıtmaya hazır.İlk üye devlet grubunu belirlemek için Yüksek Düzeyli Komite tarafından önerilen temel kriterleri benimsedi. Diğer ülkeler daha sonraki bir aşamada kademeli olarak para birliğine katılacak.

Blok, ECOWAS Komisyonu ve Batı Afrika Para Ajansı'na ( WAMA ) ECOWAS Para Birliği'nin kurulmasına ilişkin protokole yeni kriterleri dahil etme görevini verdi. Liderler ayrıca üye devletlerden ve merkez bankalarından proje için gerekli reformları ve kurumları desteklemek amacıyla acil mali katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Ortak para biriminin ticareti canlandırması, işlem maliyetlerini düşürmesi ve bölge içinde daha güçlü bir ekonomik bütünleşmeye katkı sağlaması bekleniyor.

ECOWAS TEK PARA BİRİMİ ECO PLANIYLA İLERLİYOR

ECOWAS, ECO'nun, dönüştürülemeyen ulusal para birimlerinin neden olduğu mevcut zorlukları ele alarak, bölge içi ticaretin ve ekonomik refahın daha sorunsuz hale gelmesini sağlayacağına inanıyor.

ECO'ya ilişkin görüşmelerin yanı sıra, Otorite gıda güvenliği endişelerini ele alarak Bölgesel Pirinç Öz Yeterlilik Yol Haritası ile Hayvancılığın Geliştirilmesi ve Pastoral Sistemler Güvenlik Stratejisi'nin hızla uygulanması çağrısında bulundu.

BATI AFRİKA DEVLETLERİ 2027​ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Liderler, bölgesel girişimlerin Kapsamlı Afrika Tarım Kalkınma Programı'nın uzun vadeli eylem planıyla uyumlu hale getirilmesinin önemini vurguladılar.

ECOWAS liderleri, 2027 hedefine ulaşılması durumunda bölge genelinde ekonomik iş birliğinin ve istikrarın güçleneceğine olan güvenlerini dile getirdiler.