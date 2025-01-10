Bayburt'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 06:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 06:53
Bayburt'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. İndi-bindilerde, kısa-uzun yol mesafelerinde dolmuş kullanan sivil vatandaşlar artık 18 lira, öğrenciler ise 14 lira ödeyecek.
2025 yılı itibarıyla bütün kalemler tek tek zamlanıyor. Bayburt'ta dolmuş ücretlerine de zam geldi. Zam normal tarifeye 5, öğrenci tarifesine ise 4 lira olarak yansıdı.
Buna göre vatandaşa 13 lira olan dolmuş ücreti 18 liraya, öğrenciye 11 lira olan ücret ise 15 liraya yükseltildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı