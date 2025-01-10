10 Ocak 2025 06:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 06:53

Bayburt'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. İndi-bindilerde, kısa-uzun yol mesafelerinde dolmuş kullanan sivil vatandaşlar artık 18 lira, öğrenciler ise 14 lira ödeyecek.

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2025 yılı itibarıyla bütün kalemler tek tek zamlanıyor. Bayburt​'ta dolmuş ücretlerine de zam​ geldi. Zam normal tarifeye 5, öğrenci tarifesine ise 4 lira olarak yansıdı.

Buna göre vatandaşa 13 lira olan dolmuş ücreti 18 liraya, öğrenciye 11 lira olan ücret ise 15 liraya yükseltildi.