Bayilerin stok eritme yarışı vatandaşa yarayacak: Otomobil pazarında indirim ve avantajlı faiz rüzgarı! İşte yılın son kampanyaları

28 Aralık 2024 12:52 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 13:08

Yılın sonlarına doğru gelirken firmalar stokları eritmenin peşine düştü. Otomobil satışında yıl sonu kampanyaları hızlandı. Vatandaş ise yeni yılla birlikte otomobil fiyatlarına zamların geleceğini düşünerek son kampanyalardan yararlanmak istiyor. Çoğu kişinin dört gözle beklediği araç indirim kampanyaları belli oldu.

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Otomobil​ alacaklara müjde geldi. Yıl sonuna özel otomobil kampanyaları açıklandı. Bayiler stok eritme yarışına girdi. Elektrikli araçlardan benzinli ve dizel modellere kadar birçok araçta fiyatlar ciddi oranda düştü. Yeni yıla yeni araba ile girmek isteyen vatandaş ise otomobil kampanyalarını sorguluyor.

OTOMOBİL FİYATLARI GERİLEDİ

2025 yılına sayılı günler kala, otomobil bayileri stok eritmek için yılın son indirimlerini duyurdu. Yüksek fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle yıl boyunca araba almaya yanaşamayan vatandaş için fırsat doğdu.

Sözcü'de yer alan derlemeye göre, 2024'ün bitmesine sayılı günler kala otomobil kampanyaları sıralandı.

MARKALARIN SUNDUĞU OTOMOBİL KAMPANYALARI

Markalar kampanya​ yarışında araba fiyatları ve avantajlı faiz oranları şöyle;

SKODA

Kamiq: 150.000 TL, 12 ay %0,99 faiz

Karoq: 200.000 TL, 12 ay %0,99 faiz

Octavia: 200.000 TL, 12 ay %0,99 faiz

Kodiaq: 1.000.000 TL, 12 ay %2,99 faiz

OPEL

Corsa: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 20.000 TL nakit indirim​

Mokka: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 40.000 TL nakit indirim

Astra: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 50.000 TL nakit indirim

Yeni Combo: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 40.000 TL nakit indirim

Yeni Zafira: 350.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 50.000 TL nakit indirim

FIAT

Egea: 200.000 TL, 0 faiz

Topolino: 120.000 TL, 12 ay 0 faiz

VOLKSWAGEN

Volkswagen, 60 aya kadar kredi fırsatları sunuyor, faiz oranı %4,89’dan başlıyor.

TOYOTA

Corolla: İndirimli fiyat​ 1.390.000 TL

Hilux: İndirimli fiyat 1.840.000 TL

C-HR Hybrid: İndirimli fiyat 1.590.000 TL

HONDA

HR-V: 115.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay %2,99 faiz

Civic: 135.000 TL indirim veya 200.000 TL, 12 ay %2,99 faiz

RENAULT

Renault, Megane modeli için 200.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi fırsatları sunuyor.

PEUGEOT SIFIR FAİZ FIRSATI

Yeni Peugeot E-208: %0 faiz

Peugeot E-308: %0 faiz

Peugeot 408: %0 faiz

Peugeot 5008: %1,99 faiz

CITROEN SIFIR FAİZ KAMPANYASI

C4 X: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz

C5 Aircross: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz

Berlingo: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz

Ami Elektrikli: 200.000 TL, 20 ay %0 faiz veya 60.000 TL nakit indirim

FORD 500.000 TL'YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Puma: 200.000 TL, 12 ay %0 faiz

Kuga: 400.000 TL, 12 ay %0 faiz

SEAT

Arona: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz

KIA