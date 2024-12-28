Bayilerin stok eritme yarışı vatandaşa yarayacak: Otomobil pazarında indirim ve avantajlı faiz rüzgarı! İşte yılın son kampanyaları
Yılın sonlarına doğru gelirken firmalar stokları eritmenin peşine düştü. Otomobil satışında yıl sonu kampanyaları hızlandı. Vatandaş ise yeni yılla birlikte otomobil fiyatlarına zamların geleceğini düşünerek son kampanyalardan yararlanmak istiyor. Çoğu kişinin dört gözle beklediği araç indirim kampanyaları belli oldu.
Otomobil alacaklara müjde geldi. Yıl sonuna özel otomobil kampanyaları açıklandı. Bayiler stok eritme yarışına girdi. Elektrikli araçlardan benzinli ve dizel modellere kadar birçok araçta fiyatlar ciddi oranda düştü. Yeni yıla yeni araba ile girmek isteyen vatandaş ise otomobil kampanyalarını sorguluyor.
OTOMOBİL FİYATLARI GERİLEDİ
2025 yılına sayılı günler kala, otomobil bayileri stok eritmek için yılın son indirimlerini duyurdu. Yüksek fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle yıl boyunca araba almaya yanaşamayan vatandaş için fırsat doğdu.
Sözcü'de yer alan derlemeye göre, 2024'ün bitmesine sayılı günler kala otomobil kampanyaları sıralandı.
MARKALARIN SUNDUĞU OTOMOBİL KAMPANYALARI
Markalar kampanya yarışında araba fiyatları ve avantajlı faiz oranları şöyle;
SKODA
- Kamiq: 150.000 TL, 12 ay %0,99 faiz
- Karoq: 200.000 TL, 12 ay %0,99 faiz
- Octavia: 200.000 TL, 12 ay %0,99 faiz
- Kodiaq: 1.000.000 TL, 12 ay %2,99 faiz
OPEL
- Corsa: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 20.000 TL nakit indirim
- Mokka: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 40.000 TL nakit indirim
- Astra: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 50.000 TL nakit indirim
- Yeni Combo: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 40.000 TL nakit indirim
- Yeni Zafira: 350.000 TL, 12 ay %0 faiz veya 50.000 TL nakit indirim
FIAT
- Egea: 200.000 TL, 0 faiz
- Topolino: 120.000 TL, 12 ay 0 faiz
VOLKSWAGEN
- Volkswagen, 60 aya kadar kredi fırsatları sunuyor, faiz oranı %4,89’dan başlıyor.
TOYOTA
- Corolla: İndirimli fiyat 1.390.000 TL
- Hilux: İndirimli fiyat 1.840.000 TL
- C-HR Hybrid: İndirimli fiyat 1.590.000 TL
HONDA
- HR-V: 115.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay %2,99 faiz
- Civic: 135.000 TL indirim veya 200.000 TL, 12 ay %2,99 faiz
RENAULT
- Renault, Megane modeli için 200.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi fırsatları sunuyor.
PEUGEOT SIFIR FAİZ FIRSATI
- Yeni Peugeot E-208: %0 faiz
- Peugeot E-308: %0 faiz
- Peugeot 408: %0 faiz
- Peugeot 5008: %1,99 faiz
CITROEN SIFIR FAİZ KAMPANYASI
- C4 X: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz
- C5 Aircross: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz
- Berlingo: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz
- Ami Elektrikli: 200.000 TL, 20 ay %0 faiz veya 60.000 TL nakit indirim
FORD 500.000 TL'YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI
- Puma: 200.000 TL, 12 ay %0 faiz
- Kuga: 400.000 TL, 12 ay %0 faiz
SEAT
- Arona: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz
KIA
- Picanto: 150.000 TL, 12 ay %0 faiz
- XCeed: 166.000 TL nakit desteği
- Niro EV: 250.000 TL, 12 ay %0 faiz
- EV9: 750.000 TL, 12 ay %0 faiz