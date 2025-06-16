Baykar'dan dev girişim! Paris AirShow’da duyuruldu

Fransa’nın Paris kentinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, Baykar ile Leonardo arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının törenine katıldı.

Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından Paris AirShow, bu yıl Türk savunma sanayisinin liderlerinden Baykar'ın ilk kez ürünleriyle katılımına ve İtalyan devi Leonardo ile kurulan LBA Systems ortaklığının tanıtımına ev sahipliği yaptı.

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, iki şirket arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının imza törenine katıldı. Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow’da duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.