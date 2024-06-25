Bayram fırsatçılarına 23 milyon 453 bin lira ceza kesildi

25 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:00

Tatil süresince, Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle, 7 gün 24 saat sahada denetimler gerçekleştirdi.

14-23 Haziran tarihlerinde 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildiği, bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcunun seyahat etti.

Bayramda fahiş fiyattan bilet satan, emeklilere yüzde 20 indirim uygulamayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara toplamda 23 milyon 453 bin lira uygulandı.

KORSAN TAŞIMACILIK VE FAHİŞ FİYATA CEZA

Bayram tatili öncesinde ve bayram boyunca yurt genelinde otobüslere yönelik denetimler hız kesmeden devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramı tatilinde ve öncesinde 13 bin 855 otobüs denetimi yaptıklarını ifade etti.

Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ek olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında tedbirler alındı.

23 MİLYON 453 BİN 8 LİRA CEZA

Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yapıldı.

Denetimler sonucu kurallara uymayan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında ceza kesildi.

Üstelik uygulanan tedbirler sadece bayram dönemini kapsamıyor. Yurt genelinde otobüs denetimleri etkin bir şekilde devam ediyor.