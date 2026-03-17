Bayram için yola çıkacaklar dikkat! Hız sınırında yeni dönem: 1 km ile ceza kesilecek!

ŞEHİRLER ARASI YOLDA HIZ SINIRI NE?

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni düzenlemede otoyollarda ve şehirler arası bölünmüş yollarda sürücülere tanınan esneme payı sadece 10 km ile sınırlandırıldı.

Bölünmüş Yollarda Durum: Hız limitinin 110 km olduğu bir yolda, hızınız 120 km’ye kadar tolere edilebilecek. Ancak hız göstergeniz 121 km’yi gösterdiği an kademeli ceza sistemi devreye girecek.

Otoyol Örneği: Eski sistemde 150 km hız sınırı olan bir yolda 165 km’ye kadar ceza yazılmazken, yeni kuralla birlikte bu limit 160 km’ye çekildi.



