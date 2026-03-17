Bayram için yola çıkacaklar dikkat! Hız sınırında yeni dönem: 1 km ile ceza kesilecek!

Bayram tatili yaklaştı, ara tatille birleşen bayram izninde yola çıkacaklar için hız limitleri değişti.
Yıllardır geçerli olan "yüzde 10 tolerans payı" Yeni Trafik Kanunu kaldırıldı. Artık hız sınırı aşımlarında oransal değil, net kilometre sınırları esas alınacak.
Sözcü'de yer alan habere göre, yeni düzenlemede otoyollarda ve şehirler arası bölünmüş yollarda sürücülere tanınan esneme payı sadece 10 km ile sınırlandırıldı.
Bölünmüş Yollarda Durum: Hız limitinin 110 km olduğu bir yolda, hızınız 120 km’ye kadar tolere edilebilecek. Ancak hız göstergeniz 121 km’yi gösterdiği an kademeli ceza sistemi devreye girecek.
Otoyol Örneği: Eski sistemde 150 km hız sınırı olan bir yolda 165 km’ye kadar ceza yazılmazken, yeni kuralla birlikte bu limit 160 km’ye çekildi.
Sadece uzun yolda değil, şehir içi trafiğinde de denetimler sıkılaştırıldı. Şehir içindeki genel hız sınırı olan 50 km için tanınan tolerans artık sadece 5 km. Yani 55 km hıza kadar izin verilirken, 56 km hızla giden bir sürücüye anında cezai işlem uygulanacak.
2026 YENİ KADEMELİ HIZ CEZALARI NE KADAR?
Şehir içi hız sınırı genellikle 50 km olarak uygulanır. 5 km'ye kadar esneme payı vardır, 6. km'den itibaren ceza başlar.
Hız Aşım Miktarı ve Ceza Tutarları
6 – 10 km aşanlara: 2.000 TL
11 – 15 km aşanlara: 4.000 TL
16 – 20 km aşanlara: 6.000 TL
21 – 25 km aşanlara: 8.000 TL
26 – 35 km aşanlara: 12.000 TL
36 – 45 km aşanlara: 15.000 TL
46 – 55 km aşanlara: 20.000 TL
56 – 65 km aşanlara: 25.000 TL
66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL
Bu yollarda 10 km'ye kadar esneme payı vardır, 11. km'den itibaren ceza uygulanır.
Hız Aşım Miktarı ve Ceza Tutarları
11 – 15 km aşım: 2.000 TL
16 – 20 km aşım: 4.000 TL
21 – 25 km aşım: 6.000 TL
26 – 30 km aşım: 8.000 TL
31 – 40 km aşım: 12.000 TL
41 – 50 km aşım: 15.000 TL
51 – 60 km aşım: 20.000 TL
61 – 70 km aşım: 25.000 TL
71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL
Eğer hız limiti iki katına varan oranda ihlal edilirse (örneğin 50 km’lik yolda 100 km ile gitmek), sadece para cezası uygulanmayacak; sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konulacak.