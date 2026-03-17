SON DAKİKA!
Bayram için yola çıkacaklar dikkat! Hız sınırında yeni dönem: 1 km ile ceza kesilecek!

Mart 17, 2026 11:13
Bayram tatili hız sınırı

Bayram tatili yaklaştı, ara tatille birleşen bayram izninde yola çıkacaklar için hız limitleri değişti.

Yıllardır geçerli olan "yüzde 10 tolerans payı" Yeni Trafik Kanunu kaldırıldı. Artık hız sınırı aşımlarında oransal değil, net kilometre sınırları esas alınacak.

ŞEHİRLER ARASI YOLDA HIZ SINIRI NE?

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni düzenlemede otoyollarda ve şehirler arası bölünmüş yollarda sürücülere tanınan esneme payı sadece 10 km ile sınırlandırıldı.

Bölünmüş Yollarda Durum: Hız limitinin 110 km olduğu bir yolda, hızınız 120 km’ye kadar tolere edilebilecek. Ancak hız göstergeniz 121 km’yi gösterdiği an kademeli ceza sistemi devreye girecek.

Otoyol Örneği: Eski sistemde 150 km hız sınırı olan bir yolda 165 km’ye kadar ceza yazılmazken, yeni kuralla birlikte bu limit 160 km’ye çekildi.

 

ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE HIZ LİMİTİ

Sadece uzun yolda değil, şehir içi trafiğinde de denetimler sıkılaştırıldı. Şehir içindeki genel hız sınırı olan 50 km için tanınan tolerans artık sadece 5 km. Yani 55 km hıza kadar izin verilirken, 56 km hızla giden bir sürücüye anında cezai işlem uygulanacak.
 

2026 YENİ KADEMELİ HIZ CEZALARI NE KADAR

Şehir içi hız sınırı genellikle 50 km olarak uygulanır. 5 km'ye kadar esneme payı vardır, 6. km'den itibaren ceza başlar.

Hız Aşım Miktarı ve Ceza Tutarları
6 – 10 km aşanlara: 2.000 TL

11 – 15 km aşanlara: 4.000 TL

16 – 20 km aşanlara: 6.000 TL

21 – 25 km aşanlara: 8.000 TL

26 – 35 km aşanlara: 12.000 TL

36 – 45 km aşanlara: 15.000 TL

46 – 55 km aşanlara: 20.000 TL

56 – 65 km aşanlara: 25.000 TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL
 

Şehirler Arası Hız İhlali Cezaları 

Bu yollarda 10 km'ye kadar esneme payı vardır, 11. km'den itibaren ceza uygulanır.

11 – 15 km aşım: 2.000 TL

16 – 20 km aşım: 4.000 TL

21 – 25 km aşım: 6.000 TL

26 – 30 km aşım: 8.000 TL

31 – 40 km aşım: 12.000 TL

41 – 50 km aşım: 15.000 TL

51 – 60 km aşım: 20.000 TL

61 – 70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL
 

Eğer hız limiti iki katına varan oranda ihlal edilirse (örneğin 50 km’lik yolda 100 km ile gitmek), sadece para cezası uygulanmayacak; sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konulacak.

