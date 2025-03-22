Bayram ikramiyelerinin akıbetini açıkladı! Özgür Erdursun'dan emekliyi heyecanlandıran açıklama

Emekliler bayram ikramiyelerini bekliyor. Meclis'ten onaylanması gereken 4.000 TL'lik ikramiyelerin akıbeti henüz açıklanmadı. Görüşmeler salı gününe kaldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ödemelerin önümüzdeki hafta içinde yapılmasını beklediğini duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Açıklamaları şöyle;

"Emekliler, bayram ikramiyelerinin akıbetini merakla bekliyor. Normal şartlarda bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi gereken ikramiyeler, hala onaylanmadı. Meclis’in bugün çalışmıyor olması ve hafta sonunun araya girmesi nedeniyle süreç pazartesi veya salı gününe sarktı.

MECLİS ONAYI GECİKTİ

4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçmesi gerekiyordu. Normal takvime göre, 24 Mart itibarıyla hesaplara yatması bekleniyordu. Ancak Meclis’te yaşanan gecikmeler nedeniyle ikramiyelerin onay süreci uzadı. Meclis çalışmadığı için görüşmeler pazartesi veya salıya ertelendi. Bu durumda, bayram ikramiyelerinin önümüzdeki hafta içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME YAPILACAK MI?

En çok sorulan sorulardan biri de bayram ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına ne zaman yatacağı. İlk planlamaya göre ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyordu. Şu anki süreç göz önüne alındığında, ikramiyelerin bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor. Ben bir aksama olacağını düşünmüyorum.

Bayram ikramiyelerinin yanı sıra emekli maaşlarının da bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceği henüz netleşmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, ikramiye ödemelerinin gecikmemesi için sürecin hızlandırılması bekleniyor.

İkramiyeler için son durum şöyle;

TBMM, bayram ikramiyelerini henüz onaylamadı.

Görüşmeler pazartesi günü devam edecek.

Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatması planlanıyor.

Bayramdan hemen önce ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta içinde süreç tamamlanırsa, emekliler bayramdan önce ikramiyelerini alabilecek. Ancak kesin ödeme tarihleri için Meclis onayının ardından yapılacak resmi açıklamalar beklenmeli."